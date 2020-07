Organizátoři si připomněli rok do zahájení olympijských her. V Tokiu proběhl komorní ceremoniál

Tokio Olympijské hry v Tokiu si už podruhé připomněly rok do startu. Zatímco vloni dosažení tohoto milníku pořadatelé oslavili show s ohňostroji, po koronavirové krizi se dnešní upomínka na sportovní svátek pod pěti kruhy odložený o jeden rok nesla v komorním duchu. Na prázdném Olympijském stadionu se o ni postarala plavkyně Rikako Ikeeová.

Na plochu potemnělého stadionu nastoupila v bílém kostýmu, pozvedla olympijský oheň hořící v lucerně a přednesla projev. „Pokud by šlo všechno podle očekávání, zítra touto dobou by se zde na Olympijském stadionu v Tokiu konal zahajovací ceremoniál olympijských her,“ uvedla plavkyně, jejíž vystoupení doprovázelo i připravené video z historie a příprav her.



Pro mnohonásobnou japonskou rekordmanku Ikeeovou se sen o letošním startu v Tokiu rozplynul už před koronavirovou krizí poté, co onemocněla leukémií „Myslím, že když vám cíl náhle zmizí přímo před očima, pocítíte ztrátu, kterou nelze slovy vyjádřit. Vím, jaké to je. Zažila jsem to, když mi diagnostikovali leukémii,“ řekla. „Budoucnost, kterou jsem brala jako jasně danou, se přes noc změnila v něco naprosto jiného,“ uvedla.



Rok 2020 podle ní připomněl, že sport není jen o sportovcích, ale i o práci dalších lidí. Vyzvala všechny, aby o nadcházejícím roku nepřemýšleli jako o odkladu, ale aby ho brali jako 2020 plus jeden. „Abychom dokázali překonat nepřízeň osudu, potřebujeme naději. Vzdálený plamínek naděje nám dává sílu pokračovat, nevzdávat se. Doufám, že plamen naděje se příští rok rozhoří právě na tomto místě,“ dodala.

Tokijské olympijské hry měly začít tento pátek, kvůli světové zdravotní krizi však byly v březnu odloženy na příští léto. Odstartovat by měly 23. července 2021. Mezinárodní olympijský výbor i japonští organizátoři opakovaně vyjádřili své přesvědčení, že se hry podaří uspořádat. Objevují se ale i hlasy, podle nichž to je za současné situace nemožné.