Oškubané kuře na lavičce místo hráčů. Slavnému Olympiakosu hrozí za bojkot sestup

ATHÉNY Ve frašku se zvrhl spor v řecké basketbalové lize. Slavný Olympiakos odmítl nastoupit k pondělnímu zápasu čtvrtfinále play off proti rivalovi z Panathinaikosu, který v prázdné hale po kontumační výhře 20:0 alespoň potrénoval. Na lavičku chybějícího týmu pak kdosi umístil oškubané kuře.

Důsledky pro dvanáctinásobného mistra řecké ligy ale zas tak veselé nebudou, Olympiakos pravděpodobně čeká nucený sestup do druhé ligy. Takovou možnost alespoň avizovalo vedení federace, pokud hráči skutečně nenastoupí k úvodnímu zápasu play off.



Ve sporu mezi federací a Olympiakosem jde hlavně o delegaci rozhodčích pro play off řecké basketbalové ligy, s níž tým nebyl spokojen.

„Během pěti měsíců v Řecku jsem byl svědkem věcí, které jsem ve svém trenérském životě ještě nezažil,“ povzdychl si po neodehraném utkání kouč Panathinaikosu Američan Rick Pitino a s nadsázkou dodal, že svůj tým asi místo čtvrtfinálové série vezme na tréninkový pobyt na ostrov Mykonos.

Rivalita sportovních klubů Panathinaikosu a Olympiakosu ve všech sportech, kde oba celky působí, je vyhlášená, vzájemná derby jsou jedněmi z nejvypjatějších ve světě sportu.

Rozhodnutí nenastoupit k zápasu play off i s vědomím, že hrozí trest v podobě sestupu do druhé ligy, je však asi kouskem bezprecendentním. Účast obou týmů v basketbalové Eurolize by tímto incidentem nicméně ovlivněna být neměla.

Kde se na lavičce Olympiakosu vzalo oškubané kuře, které má symbolizovat zbabělost, už řecká média neupřesňují.