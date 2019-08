Mimo hru o olympiádu jsou Kvitová i Vondroušová. Do Tokia totiž můžou ve dvouhře jen čtyři Češky

PRAHA České tenistky jsou v současnosti nejlepší, což potvrzují v letošní sezoně dvě účasti ve finále grandslamových turnajů (Petra Kvitová a Markéta Vondroušová) a jedno semifinále (Barbora Strýcová). Problém je však v tom, že na olympijských hrách v Tokiu si příští rok zahrají ve dvouhře jen čtyři české ženy, přitom adeptek je minimálně osm.

Barbora Strýcová, Karolína Plíšková, Marie Bouzková a Karolína Muchová. To je zatím česká čtveřice, která by si účast v Tokiu zajistila.

Naopak Kvitová s Vondroušovou jsou pod čarou účasti na olympiádě. Jak je to možné, když si obě letos zahrály finále grandslamu?

Jde totiž o to, že se počítají výsledky z turnajů WTA jen od 8. června 2019 (do 8. června 2020), takže se finálové účasti z letošního Australian Open, resp. French Open do bojů o Tokio nepočítají.

Jenže pak je tu ještě jedno klíčové kritérium. Kdo by chtěl hrát za rok v srpnu na olympiádě, musí splnit podmínku účastí ve Fed Cupu.



Konkrétně minimálně dvou účastí v týmové soutěži v letech 2016 až 2020, přičemž jedna z nich se musí uskutečnit buď v roce 2019 nebo 2020.

A to je problém v případě dosavadní lídryně žebříčku Strýcové, která po loňském triumfu ve Fed Cupu ohlásila konec kariéry.

Pokud by tedy chtěla v Tokiu hrát, musí své rozhodnutí ukončení reprezentační kariéry přehodnotit.

Současný žebříček účasti na hrách v Tokiu: