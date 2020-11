Osmnáctiletý Čech trápil šipkařskou elitu. Ale také musel čelit nařčení z podvodu, ostatní se ho zastali

Wolverhampton Talentovaný mladík Adam Gawlas, který se jako vůbec první český šipkař probojoval na prestižní turnaj Grand Slam of Darts, má za sebou třídenní zápolení s naprostou světovou elitou. A právě taková zkušenost ho může do budoucna katapultovat k profesionální kariéře.

Po úvodní hořké porážce (3:5) nad svým vzorem Skotem Garym Andersonem, který Gawlase nařkl z podvádění, nakonec padla osmnáctiletá kometa po nejtěsnějším možnýmm výsldkem (4:5) i se Simonem Whitlockem z Austrálie a Ryanem Searlem z Anglie. Adam Gawlas se dostal na jeden z nejprestižnějších turnajů světa díky stříbru na mistrovství světa juniorů.

A to šipky hraje pouhé dva roky.

Hned první utkání ve skupině mu ale pořádně zhořklo. Gawlas v něm totiž nastoupil do té doby proti jeho největšímu idolu - dvojnásobnému mistrovi světa z let 2015 a 2016 Garymu Andersonovi, jehož šipky ještě donedávna používal.

Už od začátku utkání Anderson hodně těžce zkousával Gawlasovu pomalejší hru a po jednom z úspěšných náhozů dokonce ironicky napodobil oslavu rodáka z Návsí, po zápase se ale rozohnil devětačtyřicetiletý Skot ještě více. Nejdříve Gawlasovi po utkání (3:5) nepodal ruku ani nepokynul, poté ho sepsul v pozápasovém rozhovoru.

„Vždy, když jsem házel, tak se mě snažil rozhodit tím, že hlasitě dýchal, čichal, popotahoval. Někdo tomu říká herní dovednost, já tomu říkám normální podvádění. Schválně popotahovat, aby někoho znervózněl. Pokud mají tihle kluci zdravotní problémy, ať zajdou znovu na testy,“ osočil Anderson Gawlase a od rozhovoru odešel.

Gawlas se veřejně k incidentu nevyjádřil, přesto našel zastání šipkařské komunitě, ta Andersona odsoudila za jeho ironickou oslavu a navíc připomněla fakt, že Skot už v minulosti měl problém s hráči, kteří šipky odhazují pomaleji. Dva roky dozadu například na podiu strčil do Velšana Gerwyna Price, jenž útočí na třetí vítězství na Grand Slam of Darts v řadě.

„Myslím, že by se měl Anderson Adamovi veřejně omluvit za ty hanebnosti co o něm řekl. A taky myslím, že by měl dostat pořádnou pokutu. Obávám se, že se ale ani jedno nestane a tak se jednou na Andersona bude vzpomínat jako na toho protekčního hráče, co na konci kariéry, místo pořádného hraní šipek, už kolem sebe jenom kopal,“ vyjádřil se k celé kauze šipkařský promotér Pavel Korda.

Ve druhém utkání narazil Gawlas na Ryana Searleho z Anglie a brzy prohrával 0:3, přesto se vzchopil a zvýšenými náhozy dostal utkání za stavu 4:4 až do rozhodující legu. V něm měl mladičký Čech i jednu šipku na vítězství, té ale nakonec nevyužil a Searle se mohl radovat z důležité výhry.

Po tomto zápase se navíc Gawlase ujal vítěz 10 majorových titulů James Wade, jenž předal rodákovi z Návsí řadu nových poznatků, Gawlas si poté zatrénoval i s Jihoafričanem Devonem Petersenem či se znovu potkal s Ryanem Searlem, jenž mu v přátelském rozhovoru sdělil, že se s ním v brzké jistojistě době potká na dalším velkém turnaji.



Gawlas už neměl v posledním utkání proti Simonovi Whitlockovi naději na postup a možná i proto začal zápas s čistou hlavou a vysokými náhozy, což ho katapultovalo do rychlého vedení 4:0, Whitlock poté ovšem přepnul rychlostní stupeň a s průměrem 96.09 na tři šipky a Gawlase v následujících pěti lezích přehrál.



Pro osmnáctiletého českého šipkaře jde především o nasbírání důležitých zkušenosti a poznatků, které by mohl v následujících turnajích přetavit v úspěchy.