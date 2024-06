První Němec běžel stovku pod deset. Obratem se potkal s rasismem

„Ve svazu k tomu již máme jasný postoj. Svaz je pro atletiku a rozmanitost. Národní tým je odrazem naší společnosti,“ řekl agentuře DPA sportovní ředitel německého svazu Jörg Bügner.

„Máme jednoznačnou politiku nulové tolerance vůči rasismu, nenávistným projevům, sociálnímu vyloučení a xenofobii. Absolutně nechápu, že se to v naší době stále děje. Je to zpátečnické chování. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom naše sportovce ochránili,“ uvedl funkcionář.

„Je hodně znepokojivé, co někteří lidé na sociálních sítích zveřejňují. To, že je někdo ponižován kvůli barvě své pleti nebo svému původu, je obrovský problém,“ řekl Ansahův trenér Sebastian Bayer televizní stanici ARD. „Jsme multikulturní, v Německu jsme barevní. Společnost by to měla mít na paměti,“ uvedl kouč, jehož svěřenec překonal o dvě setiny osm let starý německý rekord Juliana Reuse.

Rasistickým narážkám na sociálních sítích čelila po svém úspěšném vystoupení na nedávném mistrovství Evropy v Římě také osmnáctiletá česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Rodačka z Ostravy, která žije a trénuje v Táboře, má otce z Angoly a matku z Ruska.