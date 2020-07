‚Pandemie mi sebrala naději, na grandslamy se nevrátím.’ Naznačil Murray další konec kariéry?

Londýn Když se v lednu minulého roku loučil s kariérou, netušil, že dostane druhou šanci. Poté, co se podrobil operaci kyčle, pomýšlel na návrat. Takovou šanci mu však definitivně zhatil covid-19. „Pandemie mi bere naději, jsem starý, už se na grandslamy nevrátím,“ říká tenista Andy Murray.

V srpnu se opět rozběhne celý tenisový svět. Na programu jsou i věhlasné grandslamy, hrát se bude Rolland Garros i US Open. Ani do jednoho však nejspíš Murray nezasáhne.

„Věřil jsem, že se ještě můžu na grandslamu ukázat, ale pandemie koronaviru mi mou naději vzala. Na špičkový tenis jsem už starý. Na návrat je pozdě, mé dny jsou sečteny,“ smutnil v rozhovoru pro britská média dvojnásobný olympijský vítěz.

To, že se Murray neukáže na velkých akcích, ovšem nezpůsobily zdravotní potíže, nýbrž dlouhá pauza, kterou způsobila pandemie koronaviru. „Zničilo mě to, jsem frustrován. Na jednu stranu se chci opravdu moc vrátit, na druhou vím, že to po tak dlouhé pauze už nepůjde,“ řekl smířlivě bývalý nejlepší tenista světa.



Mělo to být velké loučení. Doma na Wimbledonu. Alespoň tak to Murray plánoval. Jenže londýnský turnaj byl právě kvůli situaci ve světě úplně zrušen.

„Přišel jsem o turnaj, který miluju úplně nejvíce. Jako hráč už nejspíš nebudu mít možnost se tam vrátit,“ posteskl si dvojnásobný vítěz slavného turnaje. Zároveň však našel na dlouhé pauze i pozitiva: „Mohu být se svou rodinou, vídám své rodiče i přátele. To mi hodně pomáhá.“