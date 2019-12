Paráda pro Mekbiba. Nejlepší český squashista triumfoval na turnaji v Kanadě

medicine hat Byla to brutální bitva, ale se šťastným koncem. Český reprezentant Daniel Mekbib porazil ve finále turnaje PSA v Medicine Hat Angličana Nicka Walla v pěti setech (9:11, 11:9, 11:6, 4:11 a 11:5) a získal třetí profesionální titul v kariéře.

„Je to super pocit. Kvůli zranění jsem byl devět týdnů mimo hru. Nečekal jsem, že vyhraju turnaj tak brzo po návratu,“ radovala česká squashová jednička.



Jakmile Mekbib vyrazí na akci do země javorového listu, soupeři se musí mít na pozoru. Hráč s etiopskými kořeny totiž v Kanadě vybojoval všechny své velké triumfy.

Nebyl to ale žádný pohodový piknik, nýbrž túra drsným prostředím provincie Alberta. Rodák z Bruntálu totiž na cestě k prvenství musel v posledních dvou utkáních pokaždé absolvovat pět setů.

A to bylo vzhledem k nedávným zdravotním problémům s přitahovačem stehenního svalu hodně ošemetné.



„Nepříjemné to bylo zejména psychicky. Nevěděl jsem, jestli mi tři týdny tréninku budou stačit. Ještě na minulém turnaji mě to zlobilo. Znovu jsem cítil trošku bolest v místě zranění, ale nakonec to bylo jen natažené,“ prozradil Mekbib.

Daniel Mekbib se raduje z triumfu na turnaji v Medicine Hat.

„Raději jsem nechodil moc nízko do výpadu na levou nohu. Velké omezení to však nebylo. A soupeř si toho naštěstí nevšiml,“ usmíval se Mekbib, který zranění léčil přes dva měsíce a musel vynechat čtyři mezinárodní turnaje.

S dobře blokujícím Nickem Wallem, který v semifinále vyřadil dalšího českého reprezentanta Martina Švece, to bylo úporné finále. Po 66 minutách měl ale turnaj s dotací 140 000 korun českého krále.



„V rozhodujících výměnách jsem zahrál více agresivněji. Nedal jsem mu prostor, aby se vrátil zpátky do zápasu. Ale udržet nervy v pátém setu nebylo snadné,“ přiznal Mekbib, který si pochvaloval přítomnost dalších dvou Čechů – Ondřeje Uherky a již zmíněného Švece.

„Hodně mi to pomohlo. Navzájem jsme se tam koučovali a podporovali. Kluci znají moji hru, vědí tak, co přesně mi říct, abych se uklidnil a co mám změnit.“

Mekbiba čeká příští týden v Bratislavě poslední turnaj sezony. Díky vítězství v Kanadě by se měl v brzké době posunut žebříčkem PSA výše, v současné době je na 95. příčce.



„Pak si dám pár dní pauzu a začnu přípravu na druhou půlku sezóny,“ nastínil.