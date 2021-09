Češi získali během jednoho dne kompletní medailovou sbírku, zlato bral Peška v bocci

Peška se stal v Tokiu po lukostřelci Davidu Drahonínském druhým českým paralympijským vítězem. Čtyřiadvacetiletý debutant pod pěti kruhy prošel soutěží v kategorii BC3 bez porážky a ve finále zvítězil v tiebreaku nad Řekem Grigoriosem Polychronidisem.

Peška, jemuž lékaři v šesti letech diagnostikovali svalovou dystrofii Duchenne, vyhrál na paralympiádě všechny tři zápasy v základní skupině a v úterý ovládl čtvrtfinále i semifinále. Utkání o zlato zahájil ziskem tří bodů v první směně, ale soupeř v následujících třech postupně vyrovnal. Za stavu 3:3 rozhodl tiebreak, který pro sebe rozhodl člen TJ Léčebna Košumberk.

„Adam hrál proti světové jedničce a možná mu trochu dělalo problém ustát to hlavou. Ale jinak byl naprosto vyrovnaný, stejně jako po celou dobu všech zápasů na turnaji,“ uvedla na webu paralympic.cz maminka zlatého medailisty Ivana. Na turnaji byla jeho spoluhráčkou a jejím úkolem bylo nastavovat na pokyn hráče sklon a směr odhodové rampy, po které těžce handicapovaní sportovci spouštějí míčky s cílem co nejvíce se jimi přiblížit cíli v podobě takzvaného jacka. „Ještě mi to tak docela nedochází. Ten nával radosti mě ale postupně dohání,“ dodala.



Musilová ziskem individuálního stříbra zopakovala umístění ze soutěže smíšených dvojic, ve které v Tokiu skončila druhá s Davidem Drahonínským. Třicetiletá tetraplegička ve vyřazovací části porazila tři soupeřky a až ve finále podlehla 131:142 světové jedničce Čchen Min-i z Číny, která se blýskla paralympijským rekordem. Česká vozíčkářka získala na paralympiádě první medaili v sólo soutěži, v níž bylo jejím maximem šesté místo z minulých her v Riu. V Brazílii byla s Drahonínským třetí v mixu.

Suchánek se Svatošem měli jistý minimálně bronz v kategorii W3 už postupem do semifinále a v něm nestačili na německé duo Thomas Brüchle, Thomas Schmidberger.

Čeští vozíčkáři prohráli 0:3 úvodní čtyřhru, a když Svatoš proti Brüchlemu uhrál jen set, bylo rozhodnuto a poslední duel se neuskutečnil. Devětatřicetiletý Suchánek, který v individuální soutěži neobhájil třetí místo z Ria a skončil pátý, získal druhou paralympijskou medaili, o devět let mladší Svatoš ozdobil ziskem bronzu svůj debut pod pěti kruhy.

Plavec Jonáš Kešnar obsadil páté místo ve finále polohového závodu na 200 metrů, jeho kolegyně Vendula Dušková byla sedmá na prsařské stovce. Šesté místo v silničním závodě obsadila handbikerka Kateřina Antošová a atlet Michal Enge byl sedmý v hodu kuželkou.



Nizozemka Jensenová získala zlato po 33 letech

Nizozemská sportovkyně Jennette Jansenová se znovu po 33 letech stala paralympijskou vítězkou. V Tokiu vyhrála silniční cyklistický závod na handbiku a v 53 letech navázala na soulské hry z roku 1988, kde třikrát triumfovala v atletických disciplínách.

Všestranná sportovkyně, jež se narodila s nevyvinutými dolními končetinami a v devíti letech podstoupila jejich amputaci, má ve sbírce paralympijských úspěchů už deset medailí ze tří různých odvětví. Vedle cyklistických a atletických úspěchů byla v roce 1996 v Atlantě také členkou stříbrného týmu basketbalistek na vozíku.

Z Barcelony 1992 má dvě atletická stříbra a bronz, minule v Riu už jako handbikerka skončila třetí v silničním závodě a tokijskému triumfu předcházel ještě úterní bronz v časovce.

„Včera jsem byla hrozně z bronzu zklamaná, ale pořád jsem zůstala hladová po zlatu,“ řekla po vítězném závodě, ve kterém šesté místo obsadila česká reprezentantka Kateřina Antošová. „Miluju sport a ukazuje se, že na to pořád mám, i když přijde okamžik, kdy mě mladší generace předstihne. Jednou na to dojde, ale od té doby si to budu užívat,“ dodala Jansenová.

Paralympijská reprezentantka Kateřina Antošová během závodu v Tokiu

Třiatřicetiletý časový odstup mezi první a poslední zlatou medailí znamená i díky ročnímu odkladu tokijské paralympiády kvůli pandemii koronaviru nový rekord. Dosud jej držel švédský sportovní střelec Jonas Jacobsson, který od her v Arnhemu 1980 po paralymiádu v Londýně 2012 nastřádal sedmnáct zlatých a celkem třicet medailí.