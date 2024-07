První soupeř a konec. Judista Klammert dopadl stejně jako v Tokiu

Třicetiletý Klammert první napomínání dostal po 28 sekundách za nepovolený úchop. Druhé i třetí diskvalifikující šido dostal český reprezentant za pasivitu a po třech a půl minutách pro něj vystoupení v Grand Palais Éphémere skončilo.

„Nemám rád, když se člověk vymlouvá na rozhodčí. Rozhodně mi nepomohli, ale když bych podal takový výkon, že je nepustím do toho zasáhnout, tak to neudělají. Byl to domácí borec, hrál aktivní divadlo pro rozhodčí a já to nebyl schopný zastavit. Rozhodčí mně dávali tresty za pasivitu, i když jsem měl jen jeden útok, co mě ohrozil,“ řekl na webu iRozhlas Klammert, jenž obsadil konečné dělené 17. místo.

Dopadl tak stejně jako úřadující mistryně Evropy Renata Zachová, jež v úterý při olympijském debutu vypadla v kategorii do 63 kg také v prvním kole. „Hrozně těžko se to popisuje, protože tři roky žijete pro tento moment a nedokážete to proměnit. Nemám být na co zklamaný, protože jsem tím celou přípravu žil, vše tomu obětoval a svědomí mám čisté a na ten sportovní zázrak si asi musím ještě chvíli počkat,“ řekl Klammert.

Judista David Klammert v akci. (31. července 2024)

Jeho přemožitel Ngayap Hambou došel až do semifinále, v němž ho porazil Japonec Sanširo Murao. Následně Francouz zvládl souboj o bronz. Zlato z Tokia obhájil Gruzínec Laša Bekauri, jenž porazil Muraa díky akci čtyři sekundy před koncem, po níž mu rozhodčí přisoudili u videa ippon. Druhý bronz vybojoval Řek Theodoris Tselidis.

V kategorii žen do 70 kg potvrdila roli velké favoritky chorvatská judistka Barbara Matičová, jež ve finále porazila Němku Miriam Butkereitovou a přidala první olympijské zlato do své bohaté medailové sbírky k dvěma titulům z mistrovství světa a letošnímu z mistrovství Evropy. Bronz získaly Rakušanka Michaela Polleresová a Belgičanka Gabriella Willemsová.

V pátek se na tatami představí poslední zástupce českého juda v Paříži Lukáš Krpálek. Dvojnásobný olympijský šampion bude obhajovat zlato z Tokia v nejtěžší váze, jeho soupeřem v prvním kole bude Jelle Snipe z Nizozemska.