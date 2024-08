Těsně za medailí. Střelec Přívratský skončil ve finále malorážky čtvrtý

Zatímco po kvalifikaci dumal Přívratský nad tím, jak se zlepšit vkleče, po finále bude přemýšlet hlavně nad stojkou.

Ze slibné pozice se odstřelil 32. ranou, kterou trefil pouze osmičku, jedinou v celém finálovém bloku mezi všemi osmi účastníky. I tak třiadvacetiletý reprezentant dosáhl na dosud nejlepší umístění české výpravy na olympiádě.

„Zatím to je hodně čerstvé, takže jsem z toho trochu smutný, samozřejmě nescházelo moc, abych se tu naopak radoval, bylo to relativně blízko, ale zároveň hrozně daleko,“ svěřil se čtvrtý muž olympiády.

Finále začal Přívratský slibně hned od začátku.

Po patnácti ranách vkleče držel s konkurenty bezpečně krok a z páté pozice ztrácel na nejlepšího necelé dva body. Asi si i pořádně oddechl, jelikož v kvalifikaci ho právě úvodní poloha málem připravila o postup.

„Ani vám nemůžu odpovědět, co se mi honilo hlavou, protože by to nebylo slušné,“ říkal po kvalifikaci. Teď bylo mnohem lépe a Přívratský zalehl k patnácti střelám vleže.

A ležka mu stejně jako v kvalifikaci sedla parádně. První ráně k dokonalosti chyběla jediná desetina bodu, stříbrný z loňských Evropských her se posouval pořadím. V prvních dvou sériích vleže, každé po pěti ranách, byl nejlepší a před stojkou ztrácel desetinu bodu na bronz.

Medailové ambice mu ale vzala zmíněná dvaatřicátá rána. Na tu navíc navázal dalším podprůměrným výstřelem 9,2. Rázem se z boje o cenný kov stalo stahování. Debutant v olympijském finále sice dělal co mohl, aby rány napravil, nejlepší tři však už byli daleko.