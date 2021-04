Patnáctiletá tenistka Fruhvirtová je v Charlestonu ve čtvrtfinále. Další soupeřkou bude Australanka Sharmaová

Charleston (USA) Patnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová postoupila při své premiérové účasti v hlavní soutěži turnaje WTA v Charlestonu do čtvrtfinále. V duelu hráček startujících na divokou kartu ve 2. kole porazila Američanku Emmu Navarrovou 6:4 a 6:2. Další soupeřkou talentované české hráčky bude Australanka Astra Sharmaová.

Fruhvirtová, které ve světovém žebříčku patří 499. příčka, vyřadila v prvním kole nasazenou čtyřku Francouzku Alizé Cornetovou, jež zápas skrečovala. Navarrové zase vzdala utkání Tereza Martincová.



V druhém kole už proti sobě odehrály celý zápas a Fruhvirtová v něm po hodině a půl slavila na zelené antuce další úspěch. Soupeřce, která je v žebříčku o 95 míst výš, vzala celkem šestkrát podání. Sama přišla o servis třikrát i kvůli jedenácti dvojchybám.

První mečbol proměnila vítězným úderem. „Chtěla jsem si pro tu výhru jít, obecně jsem spíš ofenzivní hráčka. Je to moje hra a řekla jsem si, že to nenechám náhodě. Byl to těžký, ale fakt dobrý zápas. Myslím, že mě do budoucna znovu posune dál,“ řekla Radiožurnálu.

Ve čtvrtfinále narazí na 165. hráčku světa Sharmaovou, která porazila po velkém boji nasazenou osmičku Madison Brengleovou, i když ve třetí sadě s Američankou prohrávala už 1:4.