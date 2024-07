5. DEN NA OH: Nečekané tenisové semifinále, Satková zabojuje o medaili

Jízdní řád a výsledky českých sportovců TRIATLON

ženy: Kuříková – 29. místo STŘELBA

třípolohová malorážka muži, kvalifikace: Přívratský – 8. místo – postupuje, Nymburský – 9. místo – nepostupuje PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

muži, skupina: Perušič, Schweiner (5) - Hörl, Horst (17-Rak.) 21:18, 21:13 – jistý postup do vyřazovací části ženy, skupina: Hermannová, Štochlová (22) - Müllerová, Tillmannová (10-Něm.) 17:21, 9:21 JUDO

do 90 kg muži, 1. kolo: Klammert – vyřazen VESLOVÁNÍ

Dvojka bez kormidelnice ženy, semifinále: Flamíková, Novotníková – 6. místo, čeká je finále B

dvojskif lehkých vah muži, semifinále: Vraštil, Šimánek – 3. místo ve svém semifinále, postoupili do finále A PLAVÁNÍ

200 m prsa ženy, rozplavby: Horská – 16. místo, postupuje TENIS

dvouhra ženy, čtvrtfinále: Krejčíková (9) - Schmiedlová (SR) 4:6, 2:6 – vyřazena

čtyřhra muži, čtvrtfinále: Macháč, Pavlásek - Krawietz, Pütz (2-Něm.) 3:6, 6:1, 10:5 – postup

čtyřhra ženy, 2. kolo: Muchová, Nosková - Gauffová, Pegulaová (1-USA)

smíšená čtyřhra, čtvrtfinále: Macháč, Siniaková - Nišikori, Šibaharaová (Jap.) JACHTING

12:15 49erFX ženy, 10.-12. jízda (Burska, Tkadlecová)

16:48 windsurfing ženy, 11.-15. jízda (Švíková) CYKLISTIKA

BMX freestyle ženy, finále: Miculyčová – 6. místo BADMINTON

dvouhra ženy, skupina: Švábíková - Tunjungová (Indon.) 12:21, 18:21 LUKOSTŘELBA

ženy, 1. kolo: Horáčková - Abdusattorovová (Uzb.) 6:2 – postupuje

ženy, 2. kolo: Horáčková - Nam So-hjon (Kor.) 3:7 – vyřazena VODNÍ SLALOM

15:30 C1 ženy, semifinále (Satková), případně v 17:25 finále