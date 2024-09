Plavec Kratochvíl bude vlajkonošem českého týmu při zakončení paralympiády

„Je to super pocit. Být vlajkonošem české výpravy na paralympiádě je čest. Strašně se na to těším, bude to další skvělá zkušenost. Zasloužili by si to všichni ostatní čeští sportovci, ale jsem strašně šťastný, že to můžu být zrovna já,“ uvedl Kratochvíl v tiskové zprávě Českého paralympijského výboru.

Čeští sportovci vybojovali na paralympiádě osm medailí - jednu zlatou, čtyři stříbrné a tři bronzové. Vedle Kratochvíla se o ně postarali stolní tenista Tomáš Suchánek, lukostřelci Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová a plavec Arnošt Petráček. V hodnocení zemí Česko obsadilo 53. místo.

Nejúspěšnější výpravou byli s 220 cennými kovy (94-76-50) Číňané. Pořadí národů na letních hrách ovládli pošesté za sebou a měli ve svém středu i nejdekorovanější sportovkyni pařížské paralympiády plavkyni Ťiang Jü-jen, sedminásobnou zlatou medailistku. Celkem se v Paříži rozdělilo 549 sad medailí.

Pařížské paralympijské hry dnes večer po jedenácti soutěžních dnech uzavře slavnostní zakončení. Ceremoniál začne ve 20:30, francouzští pořadatelé při něm předají pomyslnou štafetu americkým kolegům z Los Angeles.