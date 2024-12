Horská v semifinále MS vyrovnala svůj český rekord na 100 m prsa, byla 14.

O osmý světový rekord na šampionátu v Budapešti se postaral Švýcar Noe Ponti, jenž posunul historické maximum na 50 metrů motýlek na 21,32 sekundy.

Úřadující mistryně Evropy na 200 metrů prsa Horská v semifinále stovky potvrdila, že na šampionát do Budapešti přijela ve výborné formě. Dopoledne po 12 letech připravila někdejší vicemistryni Evropy v krátkém bazénu Petru Chocovou (nyní Weber) o český rekord. Zlepšila se bezmála o sekundu a jako první Češka se v této disciplíně dostala pod hranici minuty a pěti sekund.

Ve večerním programu výkon na setinu zopakovala a nechala za sebou dvě soupeřky. „Myslím, že to, že jsem zaplavala alespoň stejný čas, je známka toho, že to je na dobré cestě. Doufám, že to je pozitivní k té dvoustovce. Já jsem spokojená,“ řekla Horská Radiožurnálu Sport.

Už v semifinále prsařské stovky se otřásal světový rekord. Číňanka Tchang Čchien-tching za ním časem 1:02,37 minuty zaostala o setinu sekundy.

Kraulařka Janíčková oproti dopolední rozplavbě zrychlila o osmnáct setin a osobní maximum si vylepšila o dvě. Úřadující vicemistryni Evropy z dlouhého bazénu se vyplatilo, že zahájila závod pomaleji. „Chtěla jsem to rozjet víc s rozvahou a soustředit se na tu druhou padesátku. Ten čas je trošku zklamání. Čekala jsem to malinko rychlejší, protože se mi to jelo skvěle. Ale na dnešek nebudu asi vzpomínat se záští nebo se smutkem,“ uvedla Janíčková. Pro postup do finále by v globální konkurenci potřebovala být ještě o půl sekundy rychlejší.

Nejrychlejší ženou semifinále kraulařské stovky byla Američanka Gretchen Walshová, která pak získala světový titul na 50 metrů motýlek. Zatímco v úterý v rozplavbě i v semifinále v této disciplíně dvakrát posunula světový rekord až na současných 23,94, dnes dohmátla ve druhém nejlepším čase historie 24,01.

Naopak Ponti pokračoval v posunu hranice lidských možností v této disciplíně. Ze svého rekordního času z úterního semifinále ubral dalších jedenáct setin. Aktuální světový rekord 21,32 sekundy je o 43 setin lepší než výkon, který byl v čele historických tabulek na 50 metrů motýlek až do letošního října, kdy Ponti překonal na Světovém poháru rekord poprvé.