Turnaj Futures na písku v Brně ovládly v obou kategoriích české páry

Perušič a Schweiner, kteří po pařížské olympiádě přišli kvůli nákaze covidem-19 o mistrovství Evropy, neměli na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě cestu k prvenství lehkou. V sobotním čtvrtfinále proti Norům Markusi Molovi a Jo Sundemu museli odvracet tři mečboly, ve finále prohráli s nebojácnými Ježkem a Waberem úvodní sadu 19:21.

„Kluci hráli v prvním setu neskutečně, předváděli světový volejbal,“ ocenil finálové protivníky Perušič v rozhovoru pro sporty.tv. „Nedělali chyby, výborně podávali, byli jsme v problémech. Klíčové bylo zůstat v klidu, nepanikařit z toho, že prohráváme,“ dodal.

V tie-breaku se Waber s Ježkem drželi do stavu 5:7, pak už favorité na písku dominovali. Na světovém okruhu vybojovali Perušič se Schweinerem šestý titul: vedle elitních turnajů v Dauhá, Uberlandii a Paříži opanovali i podniky nižší kategorie Challenge v Praze a Starých Jablonkách.

Druhá nasazená dvojice Neuschaeferová, Svozilová ve finále zdolala 21:16, 21:11 Brazilky Julianu a Carol. Ty předtím v dramatickém třísetovém semifinále vyřadily turnajové jedničky Barboru Hermannovou a Marii-Sáru Štochlovou.

Neuschaeferová a Svozilová se loni staly vicemistryněmi Evropy do 22 let, na světové scéně si nyní připsaly první triumf. Brazilskou dvojici porazily už ve skupině, finále rozhodly mnohem účinnějším podáním. „Pomohl nám servis i odvaha. Do zápasu jsme vlétly se vším, co máme, nic jsme nevzdaly a bojovaly jsme o každý balón. Myslím, že zlato je odměnou za naši velkou dřinu,“ uvedla Neuschaeferová na svazovém webu.

Obhájkyně loňského prvenství Hermannová se Štochlovou po sedmnáctém místě na olympijských hrách v Paříži a pátém na mistrovství Evropy nastoupily v Brně v roli velkých favoritek. V semifinále s Brazilkami však prohrály rozhodující tie-break 14:16 a obsadily třetí místo. „Samozřejmě nás mrzí, že jsme si nezahrály finále. O to víc jsme v něm ale fandily našim holkám a přály jim, aby česká vlajka vystoupala nejvýš,“ řekla Hermannová.