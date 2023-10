ONLINE: Perušič se Schweinerem hrají skvěle, ve finále MS berou první set

Perušič se Schweinerem si v Mexiku zvykali na vysokou nadmořskou výšku a se skóre 1:2 v základní skupině zprvu netušili, jestli vůbec postoupí do play off. Nakonec díky shodě výsledků do dalších bojů proklouzli a ve čtvrtfinále vyřadili světové jedničky a obhájce titulu Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska.

ONLINE: Perušič, Schweiner vs. Ahman, Hellvig Finálové utkání MS sledujeme v podrobné reportáži.

„Povedlo se nám něco, čemu jsme ani nevěřili, že jsme toho schopni,“ radoval se Perušič na webu šampionátu. V semifinále čeští beachvolejbalisté smetli americkou dvojici Trevor Crabb a Theodore Brunner ve dvou setech.

V posledním zápase čelí turnajovým dvojkám Ahmanovi a Hellvigovi, se kterými zatím drží nerozhodnou bilanci 2:2. Češi chtějí Švédům oplatit loňskou porážku ve finále mistrovství Evropy.

„Trénovali jsme spolu v zimě, takže se navzájem velmi dobře známe,“ přibližuje Perušič. „Pro vítězství uděláme vše. „Budeme se snažit hrát naši hru, ale určitě nás čeká těžká bitva,“ hlásí 21letý Ahman.

S o rok starším parťákem Hellvigem porazili v semifinále polské duo Bartosz Losiak, Michal Bryl po třísetové bitvě. Složení finálové dvojice znamená, že mezi mužskými světovými šampiony se objeví nová země, v pořadí jedenáctá.

Vítězové si zajistí kvalifikaci na olympijské hry v Paříži v příštím roce, Perušič se Schweinerem navíc přivezou historicky první světovou medaili českému mužskému beachvolejbalu. Jejich nejlepším výsledkem na MS bylo zatím 17. místo.