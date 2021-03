Plíce to nezvládly, vykašlává krev a má strach, popsal boj s koronavirem bratr oblíbeného bijce z UFC

Praha Byl to šok, který snad žádný fanoušek UFC nečekal. V Čečensku narozený zápasník Khamzat Chimaev na začátku března oznámil konec kariéry. Už několik měsíců totiž bojuje s následky koronavirové nákazy. Jeho bratr teď popsal, jak moc náročné to pro něj bylo.

„Rád bych vám všem poděkoval za podporu, kterou jsem od vás na své cestě cítil. Mám však za to, že je konec. Ano, nedokázal jsem sice dojít až k titulu, ale v životě jsou důležitější věci, než je vítězství. Možná vás to zklame, ale moje srdce a tělo mi daly jasný signál. Moc děkuji svému týmu a také UFC,“ překvapil nemile fanoušky oblíbený zápasník šéfa UFC Dana Whitea.

Chimaev má na svém kontě devět výher, z toho tři právě v UFC, porážku zatím neokusil. Šestadvacetiletý zápasník se švédskou a ruskou národností patřil mezi největší naděje této slavné organizace, a proto i šéfa Whitea jeho rozhodnutí zarazilo.

„Když ho převezli do USA, tak ho lékaři vyšetřili a nasadili mu Prednison, což je dost ošklivý steroid. Je tedy na Prednisonu, v souvislosti s čímž by měl jen relaxovat, odpočívat a počkat, až se dá tělo dohromady. On však vyrazil na trénink a cítil se na h*vno, takže pod tlakem emocí napsal to, co napsal. Neměl by vůbec trénovat, ale víte, jaký je to divoch. Dříve mluvil o tom, že bude zápasit co týden a nyní není ani schopný trénovat. Prostě to na něj dolehlo, takže napsal, že končí. My se o něj postaráme,” slíbil mu.

I sám bojovník později uznal, že jeho odchod do sportovního důchodu byl možná předčasný, zkusí nejdřív odpočívat. Jeho bratr však prozradil podrobnosti o jeho nemoci. „Ještě se úplně nezotavil. Na pravé plíci má místa, která stále nejsou zcela obnovená. Dostal antibiotika a po dvou týdnech si myslel, že je dostatečně v pořádku, aby začal znovu trénovat. Jenže byl úplně zničený. Jeho plíce to vůbec nezvládaly, začal vykašlávat krev a dostal hrozný strach.“

Chimaeva to prý srazilo na kolena, začal se bát nejen o svou kariéru, ale i o svůj život. „Byl v depresi, hodně to pro něj znamenalo. Řekl jsem mu, aby se uklidnil a dal tomu čas. Tahle nemoc ovlivní každého jinak,“ vzkázal jeho bratr.

Sám prozradil, že v konec svého bratra s MMA nevěří, bude to chtít ale čas. „Řekl bych, že nakonec bude pokračovat, ale bude to nějakou dobu trvat. Řekl jsem mu, aby si dva tři měsíce odpočinul. Pak to bude dobré,“ věří.