Jsem ráda za to, že přišli lidi, děkuje Plíšková. V jejich podporu doufá i v neděli

Ostrava / Praha Skoro dvacet minut se hrály první tři gamy úvodního fedcupového souboje mezi Češkami a Rumunkami. Jednička obhájkyň titulu Karolína Plíšková je ale všechny zvládla, a nakonec před vyprodanou vítkovickou halou (6500 fanoušků) s přehledem porazili rumunskou dvojku Mihaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4.

„Byla jsem v úvodu trochu nervózní, nebylo to ideální, ale posléze jsem myslím kontrolovala výměny i zápas a počkala si ve druhém setu na svoji šanci, aby dovedla duel do vítězného konce,“ řekla česká hvězda nejdříve rumunským novinářům.

Poté už se věnovala českým a mezitím po očku sledovala na televizní obrazovce souboj své parťačky Kateřiny Siniakové se Simonou Halepovou.

Jak je nepříjemné hrát zápas, ve kterém od vás každý ten bod očekává?

Je to trošku jiné, hlavně co se týče tlaku na vaši osobu, ale když jste v elitní desítce na světě, tak se od vás čekají takové výhry vlastně pořád. Ve Fed Cupu se ten tlak ještě zvyšuje, nehrajete jen za sebe, celý národ čeká, že vyhraju, takže jsem rád, že jsem nezklamala.

Z toho pramenila ta úvodní nervozita?

Asi nejen z toho, nehrála jsem ve Fed Cupu doma přes rok, takže je třeba mít s tím zkušenosti. Ty mám, takže naštěstí jsem byla nervózní jen ten první game. V tréninku jsem se cítila dobře, takže jsem čekala, že tam ta nervozita bude. Někdy to bývá i horší. První game jsem vyhrála a pak jsem se už uklidnila.

Ten nepřiznaný fiftýn ve váš prospěch v prvním gamu asi na klidu příliš nepřidal…

Úplně se to nehodilo, ale tak to prostě je. Občas rozhodčí špatné rozhodnutí udělá, já si byla jistá, že ten míček měl být po vyhrané challenge můj, protože hlavní rozhodčí zahlásil aut o hodně později, než ona odehrála do zámezí, navíc to bylo za stavu 15:30, ale zvládla jsem to. Furt to byl jeden míček, který se opakoval, byť to bylo nepříjemné.

Minulý týden tady na Davis Cupu nebylo mnoho fanoušků, dneska je hala plná. Potěšilo vás to?

Určitě, lidi vždycky pomohou, nejen ve Fed Cupu, ale i na turnajích, když je plná hala. Poté je i kvalita tenisu úplně jiná. Jsem za to ráda, že lidi přišli, doufám, že přijdou také v neděli. Jsou tady dva super týmy, takže by podle mého bylo divné, kdyby nedorazili. (úsměv)

Letos máte vysokou úspěšnost prvního servisu. Dáváte si na to větší pozor?

Úplně ne, ale loni byly nějaké turnaje, kdy jsem neservírovala dobře. Možná jsem se snažila moc vymýšlet, letos jsem podání zjednodušila, občas to trochu změním. Tady ten povrch rotacím svědčí. Hodně ale to, o čem mluvíte, ovlivní i hra po servisu, dneska už ty holky všechny umí dobře vracet míček zpět, spíše si myslím, že jsem zvedla svoji hru jako celek.

Co bude zítra platit na Simonu Halepovou?

Nemohu si moct vybírat, každopádně dvě svoje výhry jsem uhrála přes výměny, byla trpělivá. Nesmím hrát žádný zběsilý tenis, zabíjet hned prvním míčkem. Nesmím moc chybovat a dělat hodně vítězných míčků, myslím, že by mi mohl pomoct dnešní duel. Nevím, v jaké formě je, v Austrálii úplně senzačně nehrála, tak bych toho mohla zkusit využít.

Vyhovuje vám povrch v hale, na Davis Cup před týdnem byl hodně pomalý…

Myslím, že je optimální, nehrálo se mi nějak úplně super, ale co se rychlosti týče, tak je někde na středu, dají se hrát výměny, stejně tak zabít z prvního míče, takže z mého pohledu taková zlatá střední cesta, která vyhovuje všem.