Plíšková má už měsíc stejné oblečení, ale kvůli Turnaji mistryň to vydrží

Singapur (Od našeho zpravodaje) Asijská štreka tam a zase zpátky, plná fyzické i psychické námahy, je dokonána. A se šťastným koncem. „Teď už se cítím dobře,“ usmívá se Karolína Plíšková. V závodě o každý vyhraný duel totiž uspěla a potřetí za sebou postoupila na Turnaj mistryň. „Za letošek jsem obzvlášť vděčná,“ přiznává česká tenistka.

Za takový program by se nestyděl lecjaký batůžkář. Týden v Japonsku, tři týdny ve třech čínských městech, rychlocesta do Moskvy – a odtud podobně bleskový přesun směr Singapur. „Už jsem zakotvila na jednom místě. A na tom, kde jsem chtěla být,“ říká spokojeně Plíšková.

Tak jako ze všech dalších účastnic Turnaje mistryň z ní číší pohoda a radost. Tenisové dámy se vymódily na páteční večer a ve slušivých róbách pózovaly na ikonických místech města.

Tenhle turnaj je za odměnu, říká se. Pro českou dlouhánku tím spíš.

„Stres už trochu opadl. Ne že bych to brala jako nějakou lážo plážo dovču, ale poslední týdny byly náročné,“ líčí Plíšková. „Skoro každý zápas mohl rozhodnout. Kdybychom věděly, že Halepová odstoupí, asi bychom byly všechny víc v klidu, ale to nebylo jasné do poslední chvíle. Přidávala jsem turnaje, cestování bylo hodně.“

Kvůli téhle přetahované absolvovala Plíšková v pěti týdnech pětiboj Tokio, Wu-chan, Peking, Tchien-ťin, Moskva. V ruské metropoli vše skončilo paradoxně: sice vypadla hned po prvním zápase, ale jelikož tentýž den klopýtla i její hlavní rivalka Kiki Bertensová, přišla slastná jistota.

„Hned potom, co jsem prohrála se Zvonarevovou, jsem zvažovala, jestli se neotočit do Česka,“ přiznává Plíšková. Její manžel a manažer Michal Hrdlička ji ovšem přesvědčil: „Byl tam nějaký večerní let, ale Michal mi to rozmluvil: Počkej, jak dohraje Bertensová – a místo do Prahy jsme letěli do Singapuru. To je lepší změna. Sice už mám stejné oblečení měsíc a půl, ale ještě týden to vydržím.“

Přišla tak úleva pro tělo i pro mysl.

„V obou směrech to bylo těžké,“ uznává. „Trošku stresující je i to, že mi pak body přibývaly až třeba od semifinále, ale s tím se musí počítat. Moskva mi nesedla celkově, ale od US Open je to dobré, v Asii jsem vyhrála hodně zápasů. Jde to tak nějak nahoru; snad to směřuje právě k tomuto turnaji.“

Ceremoniál Turnaje mistryň: Karolína Plíšková

V roce 2016 zamířila Plíšková do Singapuru s vizitkou čerstvé finalistky US Open. Loni zase v sezoně, v níž strávila osm týdnů v roli žebříčkové jedničky.

Což si dobře uvědomuje – ale nemusí to být na škodu. „Je to jiné. Nebudu na sebe dávat žádný tlak, dostala jsem se sem jako jedna z posledních hráček. Mohlo by mi to pomoci,“ říká. „Každý vyhraný set a zápas budou dobré. Nemám co ztratit proti nikomu, všechny tu jsou přede mnou.“

Plíšková v neděli ve druhém zápase programu (startuje se od 11.00 českého času mačem Kvitová vs. Svitolinová) vyzve obhájkyni titulu Caroline Wozniackou. Dámu, které místní podmínky sedí. Dámu, která letos vyhrála Australian Open i velký turnaj v Pekingu.

Zároveň s ní má česká královna podání pozitivní bilanci 4-3.

„Známe se, je výborná hráčka. Ale třeba může být na začátku trochu nervózní, toho bych chtěla využít,“ plánuje Plíšková.

Před rokem ji ultrapomalý povrch místního kurtu chvílemi až deptal. „Teď se mi zdá rychlejší. Ale nevím, jestli to není tím, že jsem já po tom všem cestování zpomalená,“ žertuje. „Nestěžuju si. Hala je super. Nefouká, nesvítí, pořád stejné podmínky, dá se perfektně připravit. Jediné dva tituly mám letos v hale.“

Že by tedy do třetice všeho halového? V případě Plíškové by to byl extra bonus; výhrou je ale už to, že přes tolik zastávek doputovala až sem do Singapuru.