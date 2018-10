Plíšková může na Turnaji mistryň získat nejvíc. Hraje tady dobře, těší Navrátilovou

Singapur (Od našeho zpravodaje) Na svoji rodnou zemi nezapomíná, a tak na velkých akcích vždy bedlivě sleduje dámy, které tenisově kráčejí v jejích stopách. Na úvod Turnaje mistryň proto slavnou Martinu Navrátilovou potěšila ta, které sama věštila možný úspěch.

„Zvládnout to takhle hladce… Hraje dobře!“ ocenila to, jak do turnaje vstoupila Karolína Plíšková.

Ve svých pravidelných sloupcích pro web WTA rozebírá ženskou tenisovou elitu. A než se v Singapuru popáté a naposledy rozjela akce pro osm nejlepších na světě, myslela na jednu z českých rodaček.

„Tou, která by tu mohla získat nejvíce, je pravděpodobně Karolína Plíšková,“ psala Navrátilová.

Ceremoniál Turnaje mistryň: Karolína Plíšková

„Je bývalou světovou jedničkou, přesto už několik let nenaplňuje všechna očekávání. S jejím tenisem nedosáhla na tolik úspěchů, kolik je v jejích možnostech. I proto by v Singapuru mohla tolik chtít něco velkého dokázat - s největší chutí ze všech osmi hráček.“



Plíšková začala proti obhájkyni titulu, Caroline Wozniacká ale moc šancí nedostala. „Neměla na údery Karolíny žádnou odpověď. Ani na tak pomalém kurtu,“ potěšil legendu její triumf 6:2, 6:4.

Výtečná obranářka Wozniacká skutečně nenacházela protizbraně: „Karolína si neprohrála servis. Zachránila deset brejkbolů. Vypadá to, že si věří. A že se snaží.“

Sleduje i svoji oblíbenkyni Petru Kvitovou, kterou s Plíškovou místní podmínky tenisově spojují:

„Soupeřky jim tu můžou vrátit hodně míčů. Ale obě mají tak dobrou hru, že můžou uspět i na tak pomalém povrchu. Když si věří a nekazí, zahrají vítězné údery i od základní čáry.“

Právě v tom u Plíškové vždycky viděla rezervy. Přeje jí větší konzistentnost. A popisuje, proč by Češce mohla pomáhat australská trenérka Rennae Stubbsová.



„No, ta si hodně věří. Měla vždycky sebedůvěru, i když tam výsledky nebyly,“ usmála se.

„Karolína má naopak výsledky, ale sebedůvěra tam není. Možná to do ní dostane. Potřebuje to: hraje tak riskantní tenis, musí si věřit. Může jí pomoci právě s tím, aby víc kontrolovala, kdy má zahrát velké údery; aby míč udržela trochu delší dobu a na ten větší úder šla ve výměně v ideální čas.“

Když totiž tohle vyjde, nestíhá ani poslední singapurská šampionka. I k potěše fandící legendy.