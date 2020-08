Plíšková na US Open porazila Kalininovou, postup do 2. kola si vybojovala i Vondroušová

New York Česká tenistka Markéta Vondroušová prošla jako první do druhého kola letošního grandslamového US Open, které se hraje na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows kvůli koronaviru bez fanoušků. Dvanáctá nasazená porazila v New Yorku Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4.

Karolína Plíšková už začala v roli turnajové jedničky na kurtu Arthura Ashe duel s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová bude hrát s Irinou Beguovou z Rumunska a vstup do grandslamu, který bývá poslední v sezoně, ale letos je po odložení Roland Garros a zrušení Wimbledonu teprve druhý, čeká také Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou.

Levou rukou hrající Vondroušová měla zápas od začátku pod kontrolou. V prvních třech gamech ztratila jen jeden fiftýn a úvodní set ukončila smečí po pětadvaceti minutách. Ve druhé sadě už vedla 2:0, ale pak přišla o tři hry v řadě. Za stavu 3:4 odvrátila dva brejkboly a koncovku zvládla. Její příští soupeřkou bude Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska, nebo Francesca Di Lorenzová z USA.