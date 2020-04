Plíšková o zrušeném Wimbledonu i karanténě: Nejsem odborník na viry, ekonomický dopad ale bude velký

Praha S ohledem na šířící se pandemii koronaviru a následná opatření vlády čelí vrcholoví sportovci složitému problému. Jak se co nejlépe udržet v kondici a být připraven, až se soutěže znovu rozjedou. Česká tenistka Karolína Plíšková trénuje, co to jde, zároveň se ale snaží chovat co nejvíce zodpovědně.

Karanténu tráví v Praze po boku nejbližších a rozhodně nezahálí. Česká tenistka Karolína Plíšková (28) má zde domácí posilovnu, spousty činek a pomůcek, díky kterým dodržuje plán kondičního trenéra. „Každý den cvičím. Když je navíc lepší počasí, tak si můžu jít zaběhat nebo na kolo,“ říká pro LN třetí hráčka světového žebříčku WTA.



A po tvrdé dřině? To si najde rodačka z Loun chvíli na aktivity, na které během působení na tenisové tour nemá čas. „Není vyloženě nějaká nová dovednost, kterou bych se naučila. Mám teď ale hodně času na vaření a domácí práce,“ nastiňuje.



LN Co říkáte na současná opatření v Česku?

Nejsem odborník na viry ani žádná opatření, takže respektuji vše, co je nařízeno a chovám se zodpovědně. Měla jsem ale možnost mluvit třeba s profesorem Kolářem, kterého hodně respektuju a jeho názor na současná opatření mi přijde logický. Bohužel ekonomický dopad bude velký.

LN Jak dlouho je možné neodehrát zápas, aniž by se to výrazně podepsalo na výkonnosti?

Některé hráčky už zažily delší pauzy způsobené zraněním, ale jinak je to těžké porovnat, přece jen jsou zde i další opatření. A mně se doposud naštěstí vážnější zranění vyhýbala. To musím zaklepat. Ale je jasné, že zápasy nic nenahradí, pro všechny je to stejné a určitě bude nějakou dobu trvat, než se do optimální formy dostaneme. Záleží, jak rychle to kdo zvládne.

LN Ve středu padlo rozhodnutí o zrušení letošního Wimbledonu, poprvé mimo války.

Hrozně mě to mrzí, je to jedna z největších sportovních akcí na světě. Díky svým tradicím je ten turnaj úplně jiný než ostatní. V posledních letech navíc bydlíme kousíček od areálu a můžeme dojít pěšky, Londýn je bezva.

LN Vy jste s tímto rozhodnutím počítala?

Po pravdě ano, byly signály, že se celá travnatá část sezony zruší. Bohužel se to potvrdilo.

LN Pro mnoho hráčů je to nejoblíbenější grandslam. Platí to také pro vás?

Nejoblíbenějším grandslamem pro mě osobně není. Ještě radši mám New York nebo Melbourne.

LN Přesto, jaké jsou vaše nejlepší vzpomínky spojené s tímto slavným turnajem?

Žádný úplně nezapomenutelný zápas jsem tam neodehrála, ale vždycky se hezky vzpomíná na ty vyhrané. V posledních dvou letech se mi podařilo probojovat do druhého týdne. Jinak na Wimbledon pravidelně beru vyplétače Ríšu Šodka, ten skvěle vaří a na baráku si s týmem pokaždé užijeme spoustu zábavy. Takže na příští rok se určitě těším.

LN Kdy si myslíte, že se opět rozjede tenisový svět? Komunikuje s vámi WTA?

Komunikují s námi, každý týden se dozvídáme veškeré novinky. Teď společně mluvíme hlavně o aktivitách, které jako hráčky budeme pro organizaci dělat, aby byl nějaký zajímavý materiál i pro fanoušky. Oficiálně jsou turnaje zrušené do 7. června, dle mě se začne hrát nejdřív v srpnu.

LN Co tato výluka pro tenisový okruh znamená? Dá se již nyní vytušit, že to některé turnaje ekonomicky oslabí?

Těžko říct, ale na ekonomice se to určitě projeví, zasáhne to i sponzory. Hodně záleží, jak dlouho tato opatření budou trvat.

LN Spoustu hráček nyní čekají nejspíše existenční problémy. Tušíte, jak velké procento?

Těžko soudit, každý nakládá s penězi jinak, ale je jasné, že na tom teď nikdo dobře není. Zvláště když jdete po žebříčku dolů. Ale nemá cenu někoho litovat, řada lidí je na tom ještě daleko hůře.

LN Jste momentálně s nějakou hráčkou z okruhu v kontaktu?

Některé konkrétní kroky řeším třeba s Donnou Vekičovou, která je v hráčské radě a prezentuje naše názory a požadavky organizaci. Mluvila jsem i s Bárou Strýcovou, protože mi kurýr přivezl balíček, a když mě viděl, říkal, že má něco i pro ni a nemůže ji zastihnout, tak jestli bych jí nezavolala. (smích)

LN Vyhrála jste turnaj v Brisbane, pak ale přišel lehčím útlum včetně Australian Open. Pracovala jste na něčem konkrétním, než nastalo přerušení?

Pořád se snažím na něčem pracovat a teď vzhledem k mimořádně dlouhé pauze je toho prostoru ještě daleko víc. Proto se teď zaměřuju na některé prvky, které bych v klasickém průběhu sezony zdokonalovat nemohla.

LN Pracovat na sobě mohou nyní všichni. Jak se v tomto daří klubům ohledně mládeže?

Evidentně patříme k absolutní špičce, stačí se podívat, kolik hráček máme v první stovce. Máme spoustu dobrých trenérů a i zázemí se neustále zlepšuje. Alespoň některé kluby se o to snaží.

LN A je někdo z mladých pušek, kdo vás už stihl zaujmout?

Přiznám se, že jsem moc mladých v poslední době v akci neviděla, spíš znám holky i kluky z kempů, co pořádám, kde je spousta šikovných mladých. Z juniorů mi v poslední době neunikly výborné výsledky Forejtka a Macháče.