Plíšková porazila Kvitovou a postupuje do semifinále Turnaje mistryň, poražená končí

SINGAPUR/PRAHA Tenistka Karolína Plíšková zvládla lépe český duel na Turnaji mistryň a postoupila do semifinále. Pro Petru Kvitovou po prohře 3:6, 4:6 turnaj v Singapuru skončil. O druhé postupující se rozhodne v utkání mezi Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Dánkou Caroline Wozniackou.

Soupeřka Plíškové v semifinále bude známa až v pátek. Z Červené skupiny mají šanci postoupit všechny čtyři hráčky - Sloane Stephensová z USA, Němka Angelique Kerberová, Nizozemka Kiki Bertensová i Japonka Naomi Ósakaová.

„Nemůžu mít větší radost. Vždycky mě (Kvitová) předtím na turnajích porazila, ale cítila jsem šanci. Všechno šlo dobře a jsem ráda, že jsem znovu v semifinále,“ řekla Plíšková na kurtu. „Je to ještě daleko, na trofej nemyslím,“ doplnila.

Kvitová vyhrála první výměnu utkání, ale jinak vstoupila do zápasu nervózněji. Chybovala a ve druhé hře darovala Plíškové podání třemi dvojchybami. Plíšková naopak hrála soustředěně, nikam se nehnala a držela míč ve hře.

Po deseti minutách Plíšková vedla 4:0 a 40:0 při svém podání. Až pak se Kvitová zvedla, snížila na 2:4 a najednou se hrálo vyrovnaně. „Buď disciplinovanější než ona,“ nabádala Plíškovou trenérka Rennae Stubbsová a Plíšková její rady dodržela. Po patnácté nevynucené chybě Kvitové se radovala ze zisku prvního setu.

This season was always going to end with a smile on my face. No matter what. Was it a perfect week? No. Was it an incredible season? Yes. See you at the Fed Cup Final ❤️ pic.twitter.com/fSC54lQxOl