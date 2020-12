Plíšková: Salát vyšel, manžela jsem neotrávila. Nový trenér do toho jde srdcem, nejde mu jen o peníze

Letos se Karolíně Plíškové na grandslamech nedařilo. Aktuální šestka světového žebříčku WTA nepřešla přes třetí kolo, a tak vánoční svátky byly ideální možností, jak načerpat novou energii a na chvíli se od tenisu oprostit.

Řadu let jezdila Karolína Plíšková před vánočními svátky do Austrálie, kde se chystala na úvodní grandslam sezony Australian Open, letos ale měla po delší době možnost strávit Štědrý den v nejbližším rodinném kruhu, poté objet příbuzné a až včera odcestovat do Abu Zabí, kde nastoupí k prvnímu turnaji sezony.



„Jsem vůbec ráda, že jsem tu mohla pár dnů takhle být. Možná byly v tomto ohledu lepší. Sezona začíná tentokrát později, takže jsem si mohla dovolit být celý týden přes Vánoce doma a mohla jsem vidět všechny, které jsem chtěla,“ říká osmadvacetiletá rodačka z Loun v rozhovoru pro Lidové noviny.



Lidovky.cz: Byla jste na dovolené ve Španělsku, jak jste si ji užila?

Na dovolené ve Španělsku jsem sice byla, ale to už je docela dávno, protože jsme tam byli hned po skončení sezony, po turnaji v Ostravě. Měla jsem volno dva týdny a měla jsem volno i chvilku předtím, takže volna bylo dost.



Lidovky.cz: Šlo o doplnění energie, či trénování? Nebo mix obojího

Chtěla jsem si odpočinout a pořádně začít přípravu na novou sezónu. Takže teď ten poslední měsíc, který jsem ve Španělsku strávila, to bylo hlavně trénování, kterého bylo opravdu hodně. Ale mám z toho dobrý pocit a fakt se mi tam líbilo.



Lidovky.cz: Máte nového trenéra Saschu Bajina, jaké jsou první pocity?

Vzhledem k tomu, že už je to několikátý můj trenér, to hodnotím trochu jinak. Jsem už trochu starší, tak se mi chce do těch změň relativně méně, ale bylo to potřeba. Shodli jsme se na tom s celým realizačním týmem. Je vidět, že do toho Sascha dává srdce a jde tvrdě za úspěchem a nejde mu jen o peníze. Zatím jsem ho sice poznala teprve čtyři týdny a musím ho také poznat na turnajích, ale nemůžu o něm říct jediné křivé slovo.

Lidovky.cz: Jaké byly vaše Vánoce? Slavila jste Štědrý den v rodinném kruhu, nebo příbuzné objíždíte během svátků?

Vánoce jsem slavila různě. Máme velkou rodinu. Byla jsem s mamkou, taťkou a svojí sedmiletou malou ségrou. Všude bylo plno dětí a to je vždycky příjemnější. Na Štědrý den jsme byli spolu s manželem a pak k nám přišla i ségra Kristýna s přítelem Dávidem (Hanckem, stoper fotbalové Sparty). Byla jsem v Česku týden, a protože teď budu zase odjíždět na dlouhou dobu pryč, chtěla jsem každému věnovat den, strávit s ním nějaký čas. Myslím, že se to povedlo, a i když Vánoce mohou být stresující, tak jsme to měli hezké, bylo to prima.

Lidovky.cz: Jak se proměnil váš vztah se sestrou za ty roky? Nebo zůstává podobný?

S Kristýnou je to stejně dobrý, ne-li lepší. Má teď samozřejmě svého partnera, takže když se vídáme, tak spíš společně s klukama. Je to fajn. Jinak jsme ale samozřejmě nonstop jsme v kontaktu. Jsme propojené, řešíme spolu všechno, i když každá bydlíme jinde a máme každá jiný turnajový i tréninkový plán. To už se nikdy nezmění. Jsme dvojčata a já věřím tomu, že je to víc než sourozenci. Myslím, že si navždy budeme blízké.

Lidovky.cz: Měla jste tento rok více času na přípravu Vánoc? Pečete nějaké cukroví?

Já moc času na přípravu Vánoc neměla, vracela jsme se ze Španělska až 21. prosince a jediné, co jsem dělala, byla večeře. Ale bylo to fajn, salát jsem dělala vůbec poprvé já, rozhodla jsem se být jednou dobrá manželka, ale litovala jsem toho. (smích) Byl takový lehce bez chuti, ale pak jsme ho dochutili a byl lepší. Michal říkal, že byl dobrý, žádná otrava nebyla, hlady jsme neumřeli. (úsměv) Jinak veškerou výzdobu, světýlka venku i vevnitř, stromeček, to všechno dělal Michal.

Lidovky.cz: A tradice či předsevzetí?

Tradice vlastně úplně nejsou. Možná je pár takových zvyklostí, ale protože Vánoce u mě bývají často ve spěchu, není čas se jim pořádně věnovat. Předsevzetí si nedávám, jen doufám, že bude příští rok jednoduše lepší než tento.