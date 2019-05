Plíšková vrací úder: Možná působím studeně, ale nejsem ovečka, co jde s davem

PRAHA Karolínu Plíškovou rozezlil komentář na serveru idnes.cz o tom, že je mezi českými fanoušky neoblíbená a nevylepšila to tím, že se kvůli zdravotním potížím dva roky po sobě odhlásila z Prague Open, jediného turnaje WTA v Česku. Proto se rozhodla na svých webových stránkách bránit.

„Chtěla bych reagovat na některé nepravdy, které jsem dnes zachytila na webu idnes.cz a uvést je na pravou míru. Článek pojednává o tom, že jsem neoblíbená u českých fanoušků, také proto, že jsem se odhlásila z turnaje v Praze, neudělala jsem tiskovku a autogramiádu,“ uvadí na webu karolina-pliskova.com.



„Hrát turnaj jsem moc chtěla, každý den jsem byla v kontaktu s lékařem a snažila se nastoupit, ale od profesora Koláře přišel striktní zákaz. Mohla bych si zničit celou kariéru a hlavně zdraví,“ reagovala na komentář, který vyšel i na serveru lidovky.cz.

„Turnaji jsem hned po odhlášce nabídla, že bych autogramiádu a setkání s fanoušky udělala. Řekli (vedení turnaje), že nic není potřeba,“ zdůrazňuje Plíšková.

Někdejší světová jednička především odmítá, že by se vyhýbala svým fanouškům.



„I přesto jsem tam byla tři dny po sobě, setkala jsem se se spoustou fanoušků, udělala autogramiádu, rozhovory pro média, fandila jsem ségře. A pak vyjde tenhle nepravdivý článek, plný lží,“ mrzí Plíškovou.

„Možná na vás působím studeně, a že mě nic nezajímá a vše je mi jedno. Nejsem žádná ovečka, co jde s davem.“

„Ale to, že se nepřetvařuji a nedělám vše jen pro to, abych si za každou cenu získala lidi, neznamená, že mi na fanoušcích nezáleží. Pevně věřím, že jsou i tací, kteří tomu rozumí a vědí jak to je doopravdy,“ dodává 27letá tenistka.