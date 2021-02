Plíšková zvládla odvetu s Američankou, ve třetím kole vyzve Muchovou. Macháč a Krejčíková končí

Melbourne Česká tenisová jednička Karolína Plíšková postoupila do třetího kola Australian Open. Podařila se jí odveta s Američankou Danielle Collinsovou, které na přípravném turnaji v Melbourne před osmi dny podlehla. Tentokrát vyhrála 7:5 a 6:2 a utká se s krajankou Karolínou Muchovou. Ta dnes porazila 6:4 a 6:1 Němku Monu Barthelovou. Naopak vypadla Barbora Krejčíková, která podlehla 3:6 a 6:7 Rusce Jekatěrině Alexandrovové. Neuspěl ani poslední český zástupce v mužské dvouhře Tomáš Macháč, který prohrál 3:6, 2:6, 6:4 a 3:6 s devátým nasazeným Matteem Berrettinim z Itálie.

Plíšková a Collinsová na sebe narazily minulý týden na turnaji Yarra Valley Classic, kde česká tenistka prohrála ve dvou tie-breacích. Tentokrát předloňské semifinalistky Australian Open hrály na centrálním kurtu Roda Lavera a navrch měla světová šestka z Česka.



V prvním setu sice Plíšková dvakrát ztratila servis, ale napotřetí brejk potvrdila a vyhrála 7:5. Ve druhé sadě prohrávala 0:2, potom však šesti vyhranými hrami za sebou zápas ukončila.



„Nemyslím si, že by to dneska bylo bůhvíjak kvalitní. V některých chvílích jsem zahrála líp, což se mi minulý týden nepovedlo, a ona nehrála tak dobře jako minulý týden. Druhý set byl rozhodně lepší. Snad na to v příštím kole navážu,“ řekla Plíšková na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

Ve třetím kole narazí na Muchovou, takže Česko má jistou osmifinalistku. Muchová si postupem do třetího kola vylepšila maximum na Australian Open. S Plíškovou se na okruhu WTA utkaly dvakrát a vždy na grandslamech. V roce 2019 nejprve Plíšková vyhrála v Melbourne, ale pak ji Muchová udolala v osmifinále Wimbledonu 13:11 v rozhodujícím setu.

O šanci zahrát si se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou přišla Krejčíková. Zápas s Alexandrovovou po ztracené úvodní sadě dotáhla ve druhém setu do tie-breaku, ale ten prohrála 4:7. Domácí favoritku tak vyzve Ruska.

S turnajem se rozloučil i dvacetiletý kvalifikant Macháč, který při premiérové účasti na Australian Open nedokázal zaskočit favorizovaného Berrettiniho. Italovi po prvních dvou ztracených setech sice díky lepší koncovce sebral třetí sadu, ale v úvodu té čtvrté znovu ztratil servis a zápas už neotočil.

Rozhodlo proměňování brejkbolů. Macháč využil jen jeden ze třinácti, zatímco Berrettini pět z devíti včetně toho na mečbol. Stejně jako zkušený Jiří Veselý, který vypadl ve středu, zůstal Macháč před branami třetího kola.