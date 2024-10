Zlatou přilbu vyhrál Dán Jensen, Kvěch ovládl malé finále a skončil sedmý

Třicetiletý Jensen podával v průběhu celého odpoledne výborné výkony. Jako nasazený nastoupil rovnou až ve čtvrtfinále, v němž mu na postup stačily jen dvě jízdy, které vyhrál. Podobně si vedl i v semifinále. Ve finále na šest okruhů byl sice po startu až třetí, ale rychle se prodral na druhé místo za Australana Ryana Douglase a ve čtvrtém kole předjel i jeho.

K triumfu mu tak stačilo jen pět startů. „Ve finále jsem sice neměl zrovna moc dobrý start, ale měl jsem rychlou motorku a cítil jsem se skvěle. Tak nějak jsem věděl, že vyhraju a soupeře před sebou předjedu, jen bylo otázkou, kdy se mi to povede. Pět jízd, trofej na hlavě, příjemné odpoledne,“ řekl s úsměvem na tiskové konferenci Jensen, jenž získal jako obvykle vedle tradiční trofeje v podobě pozlacené přilby i nový motocykl.

Jensen vyhrál při svém třetím startu ve Zlaté přilbě. Jako jediný ho dnes porazil Chmiel, jemuž se to podařilo v první semifinálové rozjížďce. „Cítil jsem se vážně dobře, neměl jsem žádný problém, jen jsem si špatně spočítal pneumatiky, které tady budu potřebovat, takže ta na finále byla moje poslední. Před dvěma lety jsem byl třetí, tam už jsem byl docela blízko. Je skvělé, že se mi podařilo navázat na dánské plochodrážní legendy v čele s Olem Olsenem, které tady vyhrály přede mnou,“ pochvaloval si Jensen.

„I když bych preferoval titul mistra světa, Zlatá přilba je největší individuální závod, takže tohle vítězství má rozhodně svou cenu. Jde o druhý ze dvou mých hlavních triumfů kariéry. Tím prvním byl ten dva roky zpátky, kdy jsem vyhrál dánský šampionát na domácí dráze v mém domovském městě,“ dodal rodák z Holstedu.

Dvaadvacetiletý Kvěch skvěle začal, ale boje v semifinálové skupině mu vůbec nevyšly. Nejprve přišel o průběžné druhé místo kvůli technickým potížím, pak dojel z nevýhodné startovní pozice poslední a ve třetí jízdě spadl. Štěstí měl naopak v boji o sedmé místo, kdy se před Patryka Dudka dostal díky Polákovu technickému problému.

„Dnes jsem si tady prožil opravdu všechno. Od vítězných jízd přes pády a defekt až k velké porci štěstí v malém finále, protože nebýt toho technického problému, Patryk by vyhrál. Byla to taková náplast po dnešku, protože se mi nedařilo podle představ. Začátek závodu byl dobrý, ale pak už to bylo horší. V malém finále jsem neměl moc dobrý start, ale tam bylo pak oproti semifinále štěstí na mé straně,“ řekl Kvěch.

Poprvé spadl hned v úvodní jízdě třetí čtvrtfinálové skupiny, kdy ho málem „sestřelil“ Andžejs Lebeděvs. Kvěch kontakt v první zatáčce sice ustál, jenže jak se snažil vyhnout padajícímu Lotyšovi, vynesla ho zatáčka až na mantinel. Opakovanou jízdu ale potom vyhrál, zatímco Lebeděvs do dalšího průběhu už nenastoupil a jel za něho tradiční náhradník slavného závodu Jaroslav Petrák.

Nepříjemný pád prožil před zaplněnými tribunami svítkovského oválu i vítěz sobotní Zlaté stuhy juniorů Adam Bubba Bednář, který byl nasazený do čtvrtfinále. Z karambolu se sice oklepal, ale Kvěcha do semifinále nenásledoval.