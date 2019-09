Po Djokovičovi je ze hry i obhájkyně ženského titulu na US Open. Ósakaová nestačila na Benčičovou

NEW YORK Obhájkyně titulu na tenisovém US Open Japonka Naomi Ósakaová prohrála v osmifinále se Švýcarkou Belindou Benčičovou 5:7, 4:6 a přijde o první místo ve světovém žebříčku. Do čela se vrátí Australanka Ashleigh Bartyová.

Djokovič titul z US Open neobhájí. Z kurtu ho naprosto smetl Wawrinka, ve třetím setu Srb navíc skrečoval Jednadvacetiletá Ósakaová triumfovala loni v New Yorku a letos na Australian Open, ale od té doby se jí na grandslamech nedaří. Na Roland Garros prohrála ve 3. kole s Kateřinou Siniakovou, ve Wimbledonu dokonce hned v 1. kole.

Do čtvrtfinále ve Flushing Meadows neprošla ani jedna ze čtveřice nejvýše nasazených žen. V osmifinále dohrály Ósakaová, dvojka Bartyová i třetí nasazená Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka Rumunka Simona Halepová skončila už ve 2. kole.