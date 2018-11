Po dvanácti remízách je šachovým mistrem světa. Carlsen exceloval v rapidšachu

LONDÝN/PRAHA Nor Magnus Carlsen zůstává mistrem světa v šachu. Pozici šachového krále, která mu patří od roku 2013, v Londýně už potřetí obhájil. V zápase s americkým vyzývatelem Fabianem Caruanou o tom po dvanácti remízách rozhodly až dnešní partie se zkráceným časovým limitem.

V nich sedmadvacetiletý Nor vyhrál třikrát po sobě v rapid šachu, v němž mají soupeři na své tahy po 25 minutách. Vedle titulu získal i 550 tisíc eur, to je více než 14 milionů korun. Poražený Caruana si z Londýna odveze 450 tisíc eur.

Základní část v klasickém šachu poprvé v historii nepřinesla ani jedno vítězství. Přitom Caruana měl dvakrát blízko k výhře a mohl se stát prvním americkým mistrem světa od roku 1975, kdy skončila vláda Bobbyho Fischera. Jenže šanci nevyužil, a tak muselo přijít rozuzlení až v rapid šachu. V něm je Carlsen dvojnásobným mistrem světa a už při minulé obhajobě v něm udolal ruského vyzývatele Sergeje Karjakina.

Také tentokrát dokázal, že mu hra v časové tísni nedělá problémy. První partii dovedl bílými k výhře po 55 tazích, kdy měl ve věžové koncovce dva pěšce navíc. Ve druhé udělal Caruana ve 26. tahu hrubou chybu a o tři tahy později kapituloval. K odvrácení porážky pak potřeboval dvakrát vyhrát, ale prohrál i potřetí. Po 51 tazích si Carlsen definitivně zajistil setrvání na šachovém trůnu přinejmenším na další dva roky.

