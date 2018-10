Po třech letech řídila žena formuli 1. Dostanu se do ní natrvalo, říká Calderónová

MEXIKO/PRAHA Po více než třech letech řídila aktuální vůz formule 1 žena. Na okruhu v Mexiku jezdila v úterý v rámci filmovacího dne s vozem Sauber kolumbijská závodnice Tatiana Calderónová.

„Od chvíle, co jsem začala závodit, bylo mým snem a cílem dostat se jednou až na tu nejvyšší úroveň. Ten senzační pocit v autě se nedá ani popsat. Už nechci zpátky do svého vozu v GP3,“ uvedla pětadvacetiletá jezdkyně.

„Když jsem poprvé zrychlila, připadala jsem si jako na playstationu, jak to bylo všechno rychlé. Po fyzické stránce jsem neměla žádné problémy, což znamená, že v tomto směru jsem připravená dobře. V některých věcech mi to přišlo snazší než ovládat vůz v GP3. Doufám, že se mi podaří dál přesvědčovat o tom, že tu nejsou žádné fyzické limity (pro ženy). Snad budu nadále bořit bariéry a dosáhnu svého cíle. Dostanu se do F1,“ prohlásila Calderónová.

Se současným vozem F1 před ní jela jako dosud poslední žena Britka Susie Wolffová, která v roce 2015 absolvovala tréninkové jízdy s williamsem. V šampionátu formule 1 startovala naposledy Italka Lella Lombardiová v roce 1976.