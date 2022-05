„Ředitel pracuje na nápravě.“ Auditoři našli 42 chyb v práci českého antidopingového výboru

Česká strana dostala čas na nápravu tak, aby od 10. září organizace pracovala správně, uvedl Radiožurnál. V opačném případě by WADA mohla zahájit řízení, jehož výsledkem by podle šéfa antidopingového výboru Jiřího Janáka mohl být v mezním případě například i zákaz pořádání mezinárodních soutěží nebo nemožnost sportovců startovat pod českou vlajkou.

Premiérový audit WADA odhalil podle Radiožurnálu 42 pochybení. Patří k nim mimo jiné neplnění povinnosti provádět mimosoutěžní kontroly registrovaných sportovců alespoň třikrát ročně, nedodržování lhůty na odeslání odebraných vzorků do akreditované laboratoře, předčasné oznamování jmen sportovců vybraných k otestování či nedostatečná kontrola míst pobytu, která mají sportovci povinnost hlásit pro případnou dopingovou kontrolu, a nedůsledné řešení případů porušení této povinnosti.

Janák vede antidopingový výbor od loňského léta a připustil, že pokud by tehdy znal výsledky auditu, pravděpodobně by funkci nepřijal. „Protože těch zjištění je tedy opravdu hodně. Je to velký průšvih,“ řekl. Antidopingový výbor už podle něj vytváří nový vzdělávací plán, plán rizik, testovací plán, předělává postupy při rozhodování sporů v rámci dopingových případů a vyčlenil jednoho pracovníka na to, aby místa nahlášeného pobytu sportovců pečlivěji kontroloval, uvedl Radiožurnál.

„Ředitel Janák pracuje na nápravě, ale během roku samozřejmě nedokáže napravit všechny chyby, které zde byly deset let. Jsem ale přesvědčený, že se ta největší pochybení podaří napravit ve stanovených lhůtách tak, že se Česká republika vyhne nejtvrdším postihům. Nechci, aby současní sportovci pykali za nezvládnuté řízení bývalým vedením antidopingového výboru,“ uvedl Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, která je zřizovatelem antidopingového výboru.