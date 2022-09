Ve třetím kole turnaje překvapivě prohrála světová jednička Magnus Carlsen, navíc bílými figurami, s outsiderem turnaje, mladičkým americkým velmistrem Hansem Niemannem.

Do čtvrtého kola pak již mistr světa Carlsen nenastoupil. Odstoupil z turnaje, aniž by to jakkoli vysvětlil, a pouze na svých sociálních sítích sdílel videocitaci fotbalového kouče Josého Mourinha: „Nemohu nic říct. Kdybych promluvil, měl bych velký problém.“