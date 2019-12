Podvádí trenérské eso, nebo jde o pouhý omyl? NFL hýbe aféra s natáčením soupeřů

Praha Dvacet let dominance, devět účastí v Super Bowlu a šest triumfů. Ale úspěchy New England Patriots pod taktovkou hlavního trenéra Billa Belichicka jsou pro řadu fanoušků NFL pošramoceny aférami. Obhájcem titulu v profilize amerického fotbalu právě cloumá další skandál.

Nejhorší tým letošního ročníku Cincinnati Bengals nařkli svého nedělního soupeře z natáčení střídačky v průběhu posledního zápasu v Clevelandu.

Může se to zdát povědomé? Právě natáčení soupeřových střídaček stálo za největší aférou Patriots za éry Billa Belichicka. V roce 2007 dostala název Spygate.

Přestože komunikace směrem od trenérů na hřiště funguje především prostřednictvím vysílačky, kterou má jeden hráč umístěnou v helmě, nesmí týmy pořizovat záběry střídaček soupeřů.

Někteří trenéři používají doplňující signály, které ukazují hráčům na hřišti. Gesta dávají hráčům informaci, co mají v dané akci za odpovědnost. Tímto způsobem se před každou akcí dorozumívají trenéři a hráči na všech ostatních úrovní amerického fotbalu od univerzitního fotbalu v zámoří až po Evropu včetně české Paddock ligy.

Belichick nechápal rozruch, který natáčením soupeřových trenérů způsobil. „Ten trenér dělá signály před 80 000 diváky. Natáčeli jsme jeho signály, tak to dělaly i jiné týmy,“ hájil se v minulé dekádě.

Marně.

Komisař NFL Roger Goodell tehdy vyhodnotil situaci jako porušení pravidel a udělil tvrdé tresty. Bill Belichick dostal pokutu pět set tisíc dolarů, což byla v té době nejvyšší sankce v historii NFL pro hlavního trenéra. Patriots dostali pokutu dvě stě padesáti tisíc dolarů a hlavně přišli o výběr v prvním kole draftu.

Natáčení dokumentu

Tentokrát má ale celá aféra zcela jiný průběh. Mediální produkce Patriots natáčí dokumentární sérii nazvanou Do Your Job, na které zachycují jednotlivé zaměstnance Patriots. Nahlédli už pod ruce lidí, kteří se starají o stravu hráčů, o vybavení nebo o zdraví.

Jedním z dalších dílů dokumentu má být práce skauta. Týmy tradičně vysílají na zápas svého budoucího soupeře zvěda, který má podat trenérům zprávu. Součástí práce skauta je také sledování střídačky.

Filmaři chtěli do rozhovoru se skautem použít záběry zachycující tuto činnost. A tak se na zápas Browns - Bengals akreditovali. V průběhu zápasu začali z press boxu natáčet, což je samo o sobě porušením pravidel. Tato činnost byla podezřelá zástupcům Bengals, kteří v press boxu byli také a celou situaci nahlásili.

Následující den přišli Patriots s prohlášením, ve kterém si sypali popel na hlavu. „Uvědomujeme si, že náš štáb omylem porušil pravidla. To, že jsme o záměru neinformovali ligu ani Bengals, je selhání na naší straně.“

Jakoukoliv spojitost mezi štábem a trenérským týmem ale klub z Foxborough v prohlášení kategoricky odmítl. „Produkce dokumentu je nezávislá na našem fotbalovém programu. Náš trenérský tým se vůbec nezapojil do příprav, filmování či produkce dokumentu.“

Je Belichick vinen?

Po zveřejnění celé situace naskočila všem fanouškům aféra Spygate. Dokonce se začalo objevovat i označení Spygate 2.

To, že by za tím byl opět hlavní trenér Patriots ovšem Belichick odmítl. „Nemám s tím nic společného a nevěděl jsem o tom, takže opravdu nevím, co přesně se stalo. Můžu jen říct, že my jako trenéři jsme nikdy neviděli jiný videovýstup než ten, co vidí diváci na svých obrazovkách.“

Štáb okamžitě odevzdal všechen natočený materiál a nyní probíhá vyšetřování celé záležitosti. Komisař Goodell zatím neví, jak dlouho bude přezkum probíhat. Ale slibuje: „Budeme důkladní.“

Patriots se s Bengals utkají tuto neděli v Cincinnati. Obhájci titulu si mohou zajistit postup do play off, naopak Bengals jsou s jedinou výhrou na posledním místě. O to více je zarážející představa, že by se Patriots uchýlili k podvodu.