ONLINE: Duel Česka s Německem rozhodne čtyřhra. Hrají v ní Hradecká a Siniaková

Jasná výhra Markéty Vondroušové nad Andreou Petkovicovou.

Obrovský boj Barbory Krejčíkové s Angelique Kerberovou, který po více než dvou hodinách vyzněl pro Němku.

Český výběr hraje po dvou zápasech v O2 areně nerozhodně a o tom, kdo si do skupiny, kterou tvoří ještě Švýcarsko, připíše první výhru, rozhodne závěrečná čtyřhra.

V ní se měla původně představit znovu Krejčíková, český tým však na poslední chvíli udělal změnu a Kateřinu Siniakovou doplní Lucie Hradecká.

Němky nastupují ve složení Anna-Lena Friedsamová a Jule Niemeierová.

Krejčíková druhý bod nepřidala

Češky už přitom mohly slavit. Krejčíková, jednička výběru, však nestačila na Kerberovou 7:6 (7:5), 0:6 a 4:6.

Byla to velká bitva. Celkem dvě hodiny a šestnáct minut strávily tenistky na kurtu a k vidění bylo množství nevynucených chyb. Krejčíková jich nastřádala celkem devětatřicet.

Jak se zápas bude odvíjet, předznamenal už první set. V jeho úvodu se

Krejčíková rychle dostala do vedení 3:0 a zdálo se, že kráčí za dílčím vítězstvím. Kerberová to totiž Češce hodně ulehčovala, vypadala nervózně a vyhazovala jednoduché balony. Jenže zabojovala.

Češka začala kazit, už nebyla tou suverénkou, kterou byla v začátku duelu. Kerberová nepříznivé skóre srovnala, ba co víc, za stavu 5:4 a 6:5 si vypracovala trojici setbolů. Ani jeden ale neproměnila a o vítězce první sady musela rozhodnout zkrácená hra.

Krejčíková v ní znovu rychle vedla 3:0, jenže její soupeřka opět srovnala. Víc už ale Němka nedokázala a i díky její dvojchybě Češka v tiebreaku slavila 7:5.

Krejčíková se po vyhraném setu odebrala do útrob stadionu, Němka se sklesle dívala do země. Ne však na dlouho. Smutný výraz v její tváři záhy nahradil úsměv, protože druhý set odehrával v její režii.

Krejčíková v druhém dějství uhrála jen devět fiftýnů a musela přijmout nepopulárního kanára. 0:6.

Na kurt si přivolala fyzioterapeuty a nechávala si masírovat bolavé lýtko. Přesto bojovala.

Barbora Krejčíková během zápasu proti Němce Angelique Kerberové v O2 areně.

Třetí set rozhodovala předlouhá sedmá hra, v níž Krejčíková odvrátila dva brejkboly, jenže při třetím už kapitulovala. Němka se tak ujmula vedení 4:3 a zápas už dopodávala.

Za stavu 5:4 mohla Češka sice ještě srovnat, šanci na prolomení servisu sokyně však nevyužila. To Kerberová se při své mečbolové příležitosti nemýlila a triumfovala 6:4.

Vondroušová získala první bod

Jen v úvodu duelu ztratila servis, pak už ale předváděla jistý výkon. Markéta Vondroušová porazila za hodinu a sedmnáct minut Němku Andreu Petkovicou 6:1, 6:3 a pro Česko vybojovala první bod.



Že by zápas mohl nabídnout drama se zdálo snad jen zkraje prvního setu, když Češka ztratila servis a stav byl vyrovnaný. Pak už ale Vondroušová předváděla dominantní výkon.

Dvaadvacetiletá Češka začala mít více ze hry a byla aktivnější. Za stavu 1:1 soupeřku brejkla a hned poté ještě jednou.

To Petkovicová své šance nevyužívala. Když mohla přejít do útoku, mnohokrát zahrála balon jen do míst, kde se pohybovala Češka, nebo chybovala. Celkem jí v prvním dějství statistici napočítali deset nevynucených minel.

Vondroušová byla v závěru úvodního setu v psychické pohodě. Hrála přesně, pestře, držela podání a měla i štěstí. Třeba když vystihla úder soupeřky a pak ji pěkným lobem překonala.

Za půl hodiny O2 arena poprvé propukla v jásot. Němka potvrdila, že se jí na podání nedařilo, natropila dvojchybu a Vondroušová proměnila setbol na 6:1.

A jásání neutuchalo.

Češka pokračovala v dobrém výkonu a záhy se ve druhém setu dostala do vedení 2:0. Němka poté sice poprvé v duelu udržela svůj servis, jenže Češku to nerozhodilo.

V delších výměnách měla navrch. Dobře se pohybovala, trpělivě vyčkávala na výhodné příležitosti a údery jí vycházely. Což se nedalo říct o Němce.

Co mám dělat? jakoby značil výraz Petkovicové, když za stavu 2:5 usedala se slzami v očích na lavičku. Předlouhou osmou hru ještě zvládla, jenže tu další už ne. Vondroušová si vypracovala vedení 40:0 a hned první mečbol proměnila.