ONLINE: Urputný boj o druhý bod. Martincová ztratila s Raducanuovou první set

Zatímco o nominaci Vondroušové měl kapitán jasno, dvojku vybíral mezi Martincovou a Karolínou Muchovou. Nakonec ukázal na prvně jmenovanou, která nyní čelí dvanácté hráčce světa Raducanuové.

„Věřím, že jsem se rozhodl správně. Terka hrála celý týden výborně, je dobře připravená a v dobré kondici,“ zdůvodnil Pála výběr.

Pro Martincovou jde o premiéru v národním týmu. V polovině února se 27letá Češka po postupu do čtvrtfinále v Petrohradu vyhoupla na životní maximum v podobě 40. místa, aktuálně figuruje o deset příček níž.

Soupeřku má těžkou - světovou dvanáctku a šampionku loňského US Open Raducanuovou.

Slabinou devatenáctiletá Britky by mohl být povrch, na kterém má minimální zkušenosti. „Je potřeba, abychom se jí dostali do hlavy, že to je jiný povrch. Ale ta holka má obrovskou budoucnost. Může vyhrát první zápas a pak bude rozjetá. Je třeba k tomu přistoupit s obrovským respektem,“ komentoval Pála devatenáctiletou britskou jedničku.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít takovou premiéru. Že budu hrát doma na Štvanici a proti grandslamové vítězce. Je to neobvyklé, ale příjemné. Budu se snažit,“ slibuje Martincová.

Dominantní Vondroušová

Vondroušová v první dvouhře celého střetnutí potvrdila roli jasné favoritky. Coby 32. hráčka žebříčku WTA porazila 101. tenistku světa na domácím kurtu pražské Štvanice za necelou hodinu.

A to přitom nezačala vůbec dobře.

Dvojchyba – nevynucená minela na síti – dvojchyba. Vondroušová kvůli tomu odevzdala britské soupeřce své první podání. To byla ale poslední dvojchyba Češky v prvním setu a zároveň poslední vyhraný game Britky v celém utkání.

„Začátek byl ode mě trošku nervóznější, ale já ty starty takhle mám,“ komentovala po zápase pro ČT vítězka. „Pak už jsem se dostala do rytmu a užívala jsem si to,” hodnotila.

Vondroušová se ve zbytku první sady (i celého zápasu) spoléhala na precizní kraťasy za síť, na které Britka neměla žádnou odpověď.

Dartová si vypracovala další šanci na brejk za stavu 3:1 pro Češku, Vondroušová ji však suverénní smečí odvrátila a úvodní sadu ovládla bez problémů 6:1.

Ve druhém setu se Češka rychle ujala vedení 3:0, když připravila Britku o dvě další podání.

Dartová se mírně vzchopila až ve čtvrté hře, v níž se s Češkou přetahovala na shodě. I v tomto gamu se ale radovala Vondroušová, která nakonec ve druhém setu uštědřila Britce kanára 6:0.

Kvalifikační utkání se hraje do tří vítězných bodů. V sobotu bude od 11:30 následovat duel týmových jedniček, poté případně i střet dvojek.

A za stavu 2:2 by rozhodovala čtyřhra, do níž týmy nominovaly dvojice Marie Bouzková, Linda Fruhvirtová a Katie Swanová, Sonay Kartalová. Sestavy se však ještě mohou změnit. Vítězky postoupí na finálový turnaj, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.

Loni v O2 Areně Češky skončily na raketách Švýcarek, které následně prohrály finále s Ruskem. Ani Rusky a ani Bělorusky se však letošního BJK Cupu vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu neúčastní.