POHLED: Kornfeil ukončil kariéru v motocyklistickém sportu, který „nehrá fér“

Praha Do cíle maratonu doběhne jako první ten nejlepší. I pomyslnou čáru veslařské regaty protne ten, kdo nejvíc dřel, kdo má největší páru, zkrátka i tady platí, že nezpochybnitelným vítězem je v danou chvíli ten nejlepší. Pak je tu jeden sport, který smysl spravedlnosti popírá. Kde můžete dřít jako kůň, mít předpoklady, ale stejně vám na kolbišti zní slova Žbirkova songu, že „život nehrá fér, aj tak stále ver“.

Ten sport závisí na penězích, technice i přízni sponzorů a jeho doménou je, že za vítězstvím vás pohánějí motory. Fér se tady nehraje, protože ať vymyslíte jakákoliv pravidla, nikdy nebudou - zvlášť na té nejvyšší úrovni - všem měřit stejně.

Motocyklista Jakub Kornfeil v tomto světě žil jedenáct roků, a ač měl vzhledem k platné smlouvě přidat minimálně ještě jeden, v pondělí nečekaně oznámil, že s kariérou ve světovém šampionátu končí. Nesehnal miliony korun, aby zaplatil týmu - i to zní oproti jiným sportům zvráceně - a mohl za něj závodit. „Kdybych je splašil, jedu dál.“

Sám přitom roky lepil rozpočet, jak se dalo. Měl věrného mecenáše, ale klidně se kvůli naplnění kasy pustil i do obchodování s tuňáky či energetickými nápoji. Do toho trénoval, jezdil po světě a zvládl se pětkrát dostat na stupně vítězů, což je v českém měřítku slušný kousek.

Jakub Kornfeil při VC v Brně

Teď jen pár měsíců poté, co ukončil kariéru Karel Abraham, mizí z velké scény další tuzemský pilot. Ve startovním poli už zbývá jen nadějný Filip Salač, který má letos techniku na výhry.

Možná že jednou budeme vzpomínat na druhou dekádu tisíciletí jako na zlaté roky české silnice, jako na další úspěšnou éru po generaci Šťastného a Staši. Dlouhá léta se nemusí stát, abychom tu měli takové zastoupení, jestli vůbec nějaké. A velká škoda, že se neprotnul mix Peškova talentu, Abrahamova zázemí a Kornfeilovy tréninkové píle, protože by tím byl stvořen šampion.

Ano, už to bylo řečeno, svět motorsportu není fér. Je do jisté míry show, kde mecenáše musíte zaujmout, roli hraje i kupní síla země, ze které pocházíte. Ovšem není ani fér tvrdit, že Kornfeil byl jen otloukánkem a loutkou, která nemohla svůj osud změnit. Byl bezesporu talentovaný, velmi dobře trénovaný, jenže chyběly mu výsledky i um se ve skupině prodrat na čelo, aby boháče zaujal a posunul se výš.

Často střídal stáje, veřejně je kritizoval, což se šéfům nelíbilo, a ocitl se v začarovaném kruhu. Minimálně dvakrát se dostal do týmu, kde měl vyhrávat, leč nestalo se. Jedenáct let tak zůstával v nejnižší kategorii, teď už bojoval proti o deset dvanáct let mladším borcům, kteří jsou pro sponzory atraktivnější.

Škoda, flek v superbikovém mistrovství by Kornfeil ještě našel, ale nechtěl klesnout o patro níž. A než být tím, koho stáj v sezoně potupně vyhodí kvůli insolvenci, je lepší odejít sám a se vztyčenou hlavou.