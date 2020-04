Pojištěný Wimbledon má obdržet 100 milionů liber. Máme štěstí, zní z řad All England Clubu

Londýn Pořadatelé tenisového Wimbledonu byli prozřetelně pojištěni pro případ zrušení turnaje vinou infekční choroby. Příslušnou pojistku uzavřel organizační výbor po epidemii SARS v roce 2003 a nyní by díky tomu měl podle britských médií jako náhradu škody získat částku 100 milionů liber, tedy 3,1 miliardy korun. Podle odhadů očekávali pořadatelé letošního ročníku londýnského grandslamu příjmy ve výši 250 milionů liber (7,8 miliardy korun).

„Máme štěstí, že máme pojištění, a pomůže nám to,“ citovala média výkonného ředitele pořadatelského All England Clubu Richarda Lewise. „Pomůže nám to do určité míry nahradit ušlé příjmy, ale všechny problémy to nevyřeší. Detaily a čísla zřejmě nebudeme znát ještě měsíce,“ dodal Lewis.



Podle listu MailOnline byla původní pojistná smlouva doplněna o položku týkající se rizika virové infekce v roce 2003. Tehdy se tak stalo v důsledku infekční choroby SARS, jež se objevila začátkem roku v Asii. Po celém světě usmrtil SARS 800 lidí z více než 8000 nakažených, šíření nákazy se podařilo zastavit. Londýňany podle listu stojí pojistka ročně 1,5 milionu liber (47 milionů korun).

Wimbledon byl zrušen v úterý kvůli přetrvávající pandemii koronaviru, která už si celosvětově vyžádala přes milion případů nákazy a víc než 50.000 obětí. Na londýnské trávě se nebude hrát poprvé od druhé světové války. Kvůli šíření nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními je tenisové dění přerušeno do 13. července.



Antukové Roland Garros už bylo přeloženo na 20. září až 4. října, dva týdny po zbylém grandslamu US Open. Přeložit Wimbledon není možné, protože tráva vyžaduje specifické podmínky. Možnost hrát bez fanoušků vedení turnaje odmítlo.