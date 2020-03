Pokažená Šlesingrova rozlučka. Ještě to vydýchávám, populistické rozhodnutí, říká o SP bez diváků

Nové Město na Moravě Těšil se, jak se před plnými tribunami, před 30 tisíci fanoušky rozloučí se svou bohatou kariérou. Pohádkovou tečku za téměř 500 starty ve Světovém poháru ale Michalu Šlesingrovi zničilo pondělní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Biatlon se v Novém Městě na Moravě pojede bez fanoušků. A Šlesingr se tak nebude mít s kým loučit. „Přijde mi to jako populistické řešení,“ povídal smutně 37letý závodník.

Jak rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vnímáte?

No… ještě to vydýchávám.

Pro vás je to hodně nešťastné.

Je to… je to něco, co jsem nečekal. Úplně k tomu pochopení nemám, protože dokud v České republice nezavřeme letiště, které nám odbaví tak 50, 60 tisíc cestujících z různých koutů světa denně, kteří se navíc potkají se všemi zaměstnanci letiště, personálem, palubním personálem, kteří zase odejdou po práci domů, tak mi to rozhodnutí přijde jako hodně nešťastné.

Chápu.

Rozumím tomu, že se musí uspokojit cestující, aerolinky… Ale pokud nemůžou lidé letět z Milána přímo do Prahy, tak na to letadlo stejně někde přeskočí. Proto moc nechápu, že nemáme zavřené letiště. Myslím si, že je to úplně marné řešení, když největší riziko představují vstupní body do země, kde se protočí velké množství lidí. Vesele sem proudí lidé z dovolených v Itálii, Rakousku. V tomhle světle, kdy se tyhle věci neřeší a pak se zařízne svěťák v Novém Městě na Moravě…

Michal Šlesingr na MS v biatlonu

Na druhou stranu, i mezi diváky by se někdo nakažený objevit mohl.

Může se stát. Nechci to zlehčovat. Může někdo přifrčet, na druhou stranu biatlon se odehrává v otevřeném prostoru, není to uzavřený prostor jako letiště, nákupní centrum, kde všichni dýcháme stejný vzduch. Přijde mi to spíš jako takové populistické řešení.

Já nepodléhám panice, nejezdím vykupovat obchoďáky. Každou chvíli se objeví nějaký zmutovaný vir, koronavirus není z mého laického pohledu až tak kritický. Jasně, pro lidi s horší imunitou, starší lidi nebo chronicky nemocné to je problém. Ale jinak koronavir nepovažuju za šíleného zabijáka. Je to zvláštní, máme epicentrum v Číně, vláda doporučuje, aby se tam nejezdilo a jeden náš kontroverzní člověk na Hradě – kancléř (Vratislav Mynář) - se tam rozhodne jet dělat byznys. Takže asi takhle.

Hodně paradoxní je, že v úterý se třeba extraliga hrát bude. Na Pardubice se Spartou může přijít až 10 tisíc lidí.

No, asi tak. Proto mi to nedává smysl a jsem z toho docela smutný. Všichni víme, že tady je nějaký problém s koronavirem, ale na druhou stranu v Čechách jsou tři nakažení na 10 milionů obyvatel, proto jsem z toho rozčarovaný. Je to nejhorší možné řešení. Biatlon bez fanoušků, to je jako kdybyste zakázali cestující na letišti. Lítejte si, ale bez cestujících.

Loučení s kariérou jste si představoval jinak.

Abych řekl pravdu, teď se mi do Nového Města ani moc nechce. V nadsázce jsem manželce řekl, že v biatlonu budu končit podobně, jako jsem v něm začínal. Kdysi dávno totiž taky na závody u nás nikdo moc koukat nejezdil, bude to takový návrat ke kořenům. Je to smutná situace.

Pro vás tedy hodně smutné déjà vu, závodit před prázdnými tribunami v Novém Městě, v úplném tichu.

Určitě. To je právě to, co ten areál dělal Novým Městem – diváci. To je to, co dělá biatlon biatlonem v Německu. Třeba ve švédském Östersundu mají fakt hezký areál, ale chodí tam málo lidí, proto se to nedá srovnat.

Michal Šlesingr na trati sprintu Světového poháru v Oberhofu, kde skončil na druhém místě.

Dá se vůbec v takové neatmosféře správně namotivovat?

To teď nedokážu říct.

Ale asi to půjde těžce.

Je to něco úplně jiného. Když tam jsou diváci a řvou na vás, dokážete ze sebe vymáčknout o kousek víc.

Mění se tím něco ohledně vašeho loučení s kariérou?

Mění to akorát to, že loučení bude vypadat trochu jinak. Rozloučím se s areálem a s pořadateli (smích).

A s fanoušky?

Zastávkou v Novém Městě opravdu končím, takže moc příležitostí už nebude. Měl bych jet na mistrák v Jablonci a příští rok je zase svěťák v Novém Městě. Předpokládám, že se tam pojedu podívat, ale půjdu už jenom fandit.