Za chyby zaplatíte, varuje Peking země politicky bojkotující olympiádu. Kdo na hry přijede a kdo ne

Zahraničním divákům byl kvůli obavám ze zavlečení koronaviru vstup zakázán. Vstupenky si nemohou koupit ani ti čínští, na tribuny mají usednout pouze diváci, které úřady k účasti vyzvou.

A pak tu bude samozřejmě VIP tribuna s oficiálními hosty.

Ovšem i v tomto případě má být obsazena méně výrazněji než obvykle.

K diplomatickému bojkotu her kvůli porušování lidských práv v Číně vyzvaly Spojené státy a připojily se k němu například Velká Británie, Kanada, Austrálie, Japonsko, Dánsko, Belgie nebo Litva.

Prozatím jsou pro zahajovací ceremoniál oficiálně potvrzeni čestní hosté z nejméně 23 zemí. Mnohé z nich budou mít zastoupení na úrovni ministrů či velvyslanců.

Naopak z Ruska dorazí prezident Vladimir Putin, stejně tak z Kazachstánu Kasym Tokajev, prezidenty vyšlou rovněž Mongolsko nebo Argentina.

Z Evropy dále potvrdili z hlav států účast řecký premiér Mitsotakis, lucemburský velkovévoda Jindřich, monacký kníže Albert (ten by ovšem byl přítomný i z titulu své funkce v MOV) a nejnověji polský prezident Andrzej Duda.

„Jsme suverénní země a sami se rozhodujeme o naší zahraniční politice. Jsme spojenec Spojených států, ale máme i velmi přátelský vztah k Číně,“ zdůvodnil toto rozhodnutí Jakub Kumoch, Dudův poradce pro zahraniční vztahy.

Polský prezident Andrzej Duda

Evropská unie sice jednala o tom, že by se jako celek k diplomatickému bojkotu her připojila, ale nedospěla k souladu. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil jeho vyhlášení za „zbytečné“, byť zároveň sdělil, že on do Číny nepoletí.

Nebude tam také nikdo z české vlády, ačkoliv ani ta oficiálně o diplomatickém bojkotu čínské olympiády nehovoří. Premiér Petr Fiala nicméně už v prosinci uvedl, že podle jeho mínění je takový krok ze strany USA v pořádku.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský navíc v lednu zkritizoval velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka za rozhovor pro list Beijing Daily, v němž koncem roku uvedl: „Prezident (Zeman) mi řekl, že pokud se nebude moci zúčastnit olympijských her, tak mě prosí, abych z pozice velvyslance vynaložil všechny své síly na jejich podporu.“

Lipavský navíc poukázal, že ve zmíněném rozhovoru velvyslanec nepravdivě sdělil, že olympiádu v Číně „u nás podporují všichni“.

Český olympijský výbor podle vyjádření ředitelky komunikace Barbory Žehanové tentokrát nepozval na hry žádné hosty, ani z řad politiků, partnerů či bývalých sportovců. Je přitom běžnou praxí, že na hry jsou politici zváni právě prostřednictvím národních olympijských výborů.

Čínské ministerstvo zahraničí označilo diplomatický bojkot her za snahu narušit hry na základě ideologických předsudků a lží. „Za své chyby zaplatí,“ vzkázalo na adresu bojkotujících zemí.