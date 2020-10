Poloprofesionálka, která chtěla s tenisem seknout. Teď se Šwiateková zapsala do historie

Ještě před turnajem zvažovala, že by se kvůli vysoké škole na tenis vykašlala. Teprve devatenáctiletá tenistka Iga Šwiateková se však místo toho stala první Polkou, která domů přiveze z dvouhry grandslamový titul.

Sedm zápasů, sedm výher. Šwiateková na French Open vybojovala svůj první grandslamový titul za nejkratší možný čas, neprohrála totiž ani jeden set. Na své cestě sekla Vondroušovou, Bouchardovou, Halepovou, ve finále si pak hravě poradila s Keninovou.

„Byla jsem psychicky pevná a chtěla jsem hrát agresivně jako v předchozích kolech. Dnešek byl opravdu stresující, bylo to trochu těžké,“ řekla po finálovém mači skromně polská šampionka.

S úsměvem od ucha k uchu děkovala přítomné rodině, zejména pak otci, který ji vždy podporoval. Před dvěma lety totiž vyhrála juniorský Wimbledon, teď slaví vítězství na Roland Garros. „Nečekala jsem, že tuhle trofej vyhraju. Je to úžasné. Je to zážitek, který mění život. Mám počit, že jsem se tak nějak zapsala do historie,“ řekla šťastná tenistka. A má pravdu, do historie se opravdu zapsala.

Šwiateková na celém turnaji neprohrála jediný set. Stala se díky tomu historicky první Polkou, která ve dvouhře vybojovala grandslamový titul a navíc v devatenácti letech nejmladší šampionkou French Open od Moniky Selešové v roce 1992. A co víc? Byla historicky nejhůře nasazenou tenistkou, která tento turnaj kdy vyhrála. Přitom ještě nedávno zvažovala, že s tenisem sekne. Kvůli škole.

Iga Šwianteková za svou kariéru vděčí zejména otci Tomaszovi, bývalému veslaři, který bojoval i na olympijských hrách v Soulu 1988. Právě ten Igu a její o tři roky starší sestru Agátu ke sportu od mala vedl. Přál si, aby soutěžily v individuálním sportu, obě si vybraly tenis.

Zatímco Agáta kvůli častým zraněním s tenisem přestala asi v patnácti letech, Iga u něj zůstala. Už od svých začátků totiž nad svými vrstevnicemi vynikala. Porazila kohokoliv. Největší skok ale přišel v roce 2018. Tehdy na juniorském French Open skončila v semifinále, na stejném turnaji však vybojovala svůj první grandslamový titul, tehdy ještě ve čtyřhře s McNally.

Hned poté získala bez ztráty setu juniorský titul na Wimbledonu a na juniorských olympijských hrách se ve dvouhře probojovala až do čtvrtfinále, ve čtyřhře však zaválela se Slovinkou Kajou Juvanovou a získala první zlatou olympijskou medaili. Teď slaví svůj zatím největší úspěch.

Jen pár týdnů před French Open ale zvažovala, že s tenisem skončí. Dodělala totiž střední školu a rozmýšlela, zda půjde studovat dál. „Pokud budu v top 10 a budu bojovat o grandslamy, určitě na vysokou školu čas mít nebudu. Pokud bych se ale měla několik let plácat mezi top 100, na školu bych šla,“ prozradila ještě v průběhu turnaje.

Jen pár dní na to Roland Garros ovládla. Právě na její studentský život často vzpomíná i trenér. „Dřív jsem o ní říkal, že je poloprofesionál, protože pendlovala mezi tréninky a školou,“ zavzpomínal s úsměvem na rtech její kouč Piotr Sierzputowski. „Musel jsem s ní chodit na trénink v sedm ráno, protože pak potřebovala jít do školy,“ kroutil hlavou.

A co vlastně z devatenáctileté Polky dělá tak výjimečnou tenistku? Ač to nebývá v tenisu zrovna běžné, zaměstnala psychologa, který se stal pevnou součástí týmu a pomáhá jí překonávat psychické překážky. Také sama přiznala, že jí pomáhá záliba v matematice. „Pomáhá mi vidět geometrii kurtu,“ popsala.

Šwiateková je na kurtu neskutečně sebejistá a předvádí styl, který se divákům líbí. Na otázku, co ji na zápasy nabudí, jednou odpověděla, že si před nimi v šatně pouští rockovou hudbu zejména pak Guns N’Roses. A pokud si pouští píseň Patience, tedy v překladu ‘trpělivost’, bere si z ní hodně. Díky tomu, že nedělá žádná zbrklá rozhodnutí, vládne mezi tenistkami. A míří ještě výš.