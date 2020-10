Pogačar se dočkal zdatného pomocníka. Do stáje SAE Team Emirates míří polský vrchař Majka

Abú Zabí Polský silniční profesionál Rafal Majka skončí po sezoně v týmu Bora-hansgrohe. Jednatřicetiletý cyklista, který je především uznávaným vrchařem, podepsal dvouletý kontrakt se stájí SAE Team Emirates. V novém působišti by měl být důležitou součástí podpůrného týmu okolo vítěze letošní Tour de France Tadeje Pogačara.

Majka, který má bohaté zkušenosti ze závodů Grand Tours, je v Boře čtvrtou sezonu. Aktuálně hájí barvy německého týmu na Giru d’Italia a závod má dobře rozjetý, aby i při páté účasti skončil celkově mezi nejlepší sedmičkou. Jeho nejlepším výsledkem na závodech Grand Tours je třetí příčka z Vuelty 2015.

Poté, co se Majka snažil naplnit osobní ambice, by se měl podle všeho nyní stáhnout více do role domestika. Stáj se snaží posílit s cílem hrát jednu z hlavních rolí na třech hlavních etapových podnicích v příštím roce.

Pogačar se v letošním ročníku „Staré dámy“ stal prvním vítězným Slovincem. V necelých 22 letech byl navíc nejmladším vítězem Tour od roku 1904, kdy vyhrál domácí Henri Cornet v 19 letech.

„Příchod Rafala je pro naši partu vrchařů ohromně silným povzbuzením. Počítáme, že pomůže Tadejovi, ale zároveň si u nás bude moct plnit i své osobní ambice a rozhodně dostane určitou svobodu,“ nastínil týmový manažer Mauro Gianetti, jaká bude pozice bronzového muže z olympijského silničního závodu v Riu de Janeiro.