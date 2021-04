Pondělní uvolnění může podle ČUS pomoci sportu, čeká se na přesný výklad

PRAHA Pondělní uvolnění opatření proti koronaviru, které mimo jiné povolí shromažďování až dvaceti lidí venku, by podle České unie sportu (ČUS) mohlo umožnit částečné obnovení amatérského sportu. Čeká se ale na podrobný výklad nových opatření a upřesnění ze strany ministerstva zdravotnictví, v jehož čele dnes Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger.

Mohlo by se jednat o aktivity na venkovních sportovištích, protože ta vnitřní zůstávají pro veřejnost uzavřena. „Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací. V současné době ale ověřujeme s Národní sportovní agenturou na ministerstvu zdravotnictví poslední vydaná opatření a brzy přineseme jako v předchozích případech výkladové stanovisko,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.



ČUS očekává, že bude možné využívat venkovní sportoviště i pro organizované aktivity, jako jsou například tréninky dětí. Po jejich obnovení v posledních dnech intenzivně volaly všechny sportovní organizace a zdůrazňovaly, že jejich vleklý zákaz je natolik alarmující, že řešení nesnese odkladu. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička měl ve středu o podmínkách restartu sportu jednat s Blatným, ale po ministrově odvolání ze schůzky sešlo.



Nová opatření by ale sportovcům mohla nabídnout skulinu dříve, než bude Hnilička jednat s novým ministrem. „Jsem rád, že bylo vyslyšeno naléhání sportovního prostředí na úpravu přísných omezení sportu, které nemají v Evropě obdobu. Pro okolní státy je sportování dětí a mládeže velkou prioritou,“ uvedl Jansta.

ČUS stejně jako sportovní svazy spolupracoval s NSA na tvorbě manuálu, jak by se mohl bezpečně obnovit organizovaný amatérský a následně i rekreační sport. „Sport nemůže být bezdůvodně odsouván do pozadí, jako tomu bylo dosud. Pokud připravíme současnou generaci dětí o jeden rok organizovaného sportu a nenastartujeme v nich návyky ke zdravému životnímu stylu, dožene nás to za několik let v nákladech za zdravotní péči. Uvědomuje si tohle vůbec stát? Vždyť sport není jenom volnočasovou aktivitou, ale významnou prevencí,“ doplnil Jansta.