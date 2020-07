Popichuje Tyson McGregora k návratu do ringu? ‚Nakopal bych mu zadek, s Mayweatherem se ale držel’

Las Vegas Když oznámil svůj návrat do ringu, strhl na sebe pozornost celého světa. Mike Tyson zásluhou své aktuální formy ani ve čtyřiapadesáti letech neřekl poslední slovo, teď se vyjádřil i k irskému zápasníkovi Conorovi McGregorovi, jenž potřetí během čtyř let oznámil konec s MMA.

Nejen fanoušci boxu byli z Tysonova návratu do ringu doslova u vytržení. Po řadě spekulací se široká veřejnost v pondělí dočkala konkrétního jména - na exhibici 12. září vyzve „Železný Mike“ neméně slavného Roye Jonese Jr.

V nočním televizním pořadu The Tonight Show vysílaném stanicí NBC se americkému komikovi Jimmymu Fallonovi rozpovídal i o Conorovi McGregorovi.

„Nakopal bych mu zadek,“ reagoval Tyson na otázku, jestli by se v ringu utkal s jinými legendami bojových sportů, konkrétně například s irským zápasníkem.

Nejzlejší muž planety, jak se Tysonovi přezdívá, by mohl uvítat myšlenku na to střetnout se s bývalou hvězdou UFC. V utkání by bylo jistě spoustu peněz a prestiže, ve skutečnosti byl ale čtyřiapadesátiletý Američan McGregorovým fanouškem při pokusu o přechod z klece do boxerského ringu.



Ve svém jediném profesionálním boxerském souboji podlehl Ir v desátém kole po technickém K.O. Floydovi Mayweatherovi, mistrovi tohoto oboru.

„Nikdy ve svém životě neměl boxerský zápas a vydržel deset kol s největším bojovníkem tohoto sportu za posledních 100 let. Je třeba si uvědomit, s kým bojoval, a hlavně jakým způsobem. Kritiku za tento duel si rozhodně nezasloužil,“ uzavírá Tyson.

Snaží se Tyson po McGregorově konci v MMA Ira zlanařit k dalšímu ostře sledovanému duelu v ringu?