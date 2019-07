Poprvé od vážné nehody na nohou. Pomalu se mi zlepšuje cit v prstech, říká motokrosař Podmol

Praha Nejlepší český freestyle motokrosař Libor Podmol se po dvou měsících od vážné nehody poprvé postavil na nohy a udělal pár kroků. Světový šampion z roku 2010, který si při pádu na konci května v Mnichově zlomil obě nohy, se ale stále primárně pohybuje na vozíčku nebo o berlích.

„Můj stav se zlepšuje, což mi dělá dobrou náladu. Uvědomuju si, že mám před sebou ještě ale dlouhou cestu a bude to hodně bolet,“ uvedl Podmol, který má v nohách 41 šroubů a čtyři ocelové pláty. „S fyzioterapeutem doktorem Rulcem se vidíme každý týden. Provádí mi masáže, akupresuru a celkovou terapii. Hodně mi to pomáhá, i když to bolí jako čert a místnosti, kde se terapie odehrává, říkám mučírna,“ dodal v tiskové zprávě.

Pětatřicetiletý freestyle motokrosař je ale i nadále optimistou a věří, že už v listopadu se představí v Praze na tradičních FMX Gladiator Games. Důležité pro něj je, že polevuje bolest a postupně mu roste nerv na pravé noze.

„Pomalinku a jistě se mi zlepšuje cit na patě i prstech, ale ještě stále je přede mnou hodně práce,“ řekl Podmol, který se v sobotu představí v Brně na sportovní a hudební akci Překonávání gravitace.



Show na Výstavišti, na níž bude skákat i jeho mladší bratr Filip a chystá se předvést dvojité salto, bude moderovat. „Má být skvělé počasí, jede celý náš Podmol Bros team s nafukovacím dopadem. Navrhnul jsem a vyrobil novou kolekci oblečení, kterou tam představíme a společně s dalšími kluky na kolech, motorkách a koloběžkách překonáme gravitaci na Brněnském výstavišti,“ uvedl Podmol.