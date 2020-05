Poprvé v karanténě si zahází online. Sedláček narazí na mistra světa Crosse či silného Belgičana

Praha Poprvé v životě si vyzkouší nejlepší český šipkař Karel Sedláček, jaké to je hrát proti soupeřům online. Dnes od 21 hodin (zápas vysílá program Sport 2) si Zlej Kája zahraje v rámci PDC Unibet Home Tour nejprve proti špičkovému Belgičanovi Dimitri van den Berghovi.

Ve hvězdami našlapané základní skupině dále změří síly se svým týmovým kolegovou, Skotem Williamem Borlandem, jehož skalp si loni na European Tour 1 připsal Pavel Jirkal. Na závěr skupiny se pak utká s předloňským mistrem světa organizace PDC z roku 2018 Robem Crossem z Anglie. Nedávnou světovou dvojku Sedláček na začátku roku na Players Championship 4 porazil ve vůbec prvním vzájemném zápase 6:5.



„Můj první online turnaj a hned takhle těžká skupina se třemi špičkovými hráči. Dál jde jen jeden, bude strašně těžké postoupit, ale stát se může všechno,“ přiznal 41letý rodák z Náchoda. „Všechno se zrodilo narychlo, den předem mi řekli, že budu hrát. Je zvláštní, že uvidím vlastně jen terč soupeře. Neuvidím, jak je nervózní, co se mu odehrává v obličeji, jestli je naštvaný, nebo ne. Jsem navíc zvědav, jestli mi taková situace s nečekaným startem psychicky pomůže nebo uškodí,“ dodal Sedláček.



Situace je pro Sedláčka navíc složitá v tom, že se o účasti rozhodl na poslední chvíli. „Musel jsem pozvání na online turnaje odmítat, protože bydlím v místě, kde není silný internet, navíc jsem u sebe neměl ani potřebnou kameru a techniku, která by mohla záznam z terče přenášet,“ uvedl nejlepší český šipkař.



„Včera mi ale můj manažer řekl, že se kvůli rodinným důvodům z turnaje odhlásil Nizozemec Derk Telnekes. A tak jsem se rozhodl šanci zahrát si využít. Bylo ale velmi náročné nejen s internetem, ale i s technikou všechno vyladit. Včera (ve středu) v šest večer jsem dělal zkoušku, jestli všechno funguje, jak má. Ještě dnes (ve čtvrtek) na tom budeme pracovat,“ prozradil Sedláček svízele s tím, aby si mohl na turnaji zahrát.



První turnaj po více než dvou měsících bude pro Karla Sedláčka o to těžší, že se mu kvůli karanténě narušila dobře rozjetá sezona a nemohl uplatnit svou životní formu. Na začátku roku si totiž zajistil účast na elitních turnajích organizace PDC.



„Je to smutný, přistřihlo mi to křidélka, ale já budu bojovat. Na druhou stranu je dobře, že se všechno kvůli zdraví lidí turnaje zrušily. Zvláštní je, jak v Anglii situaci podcenili a teď budeme rádi, když do konce roku odehrajeme aspoň bez diváků nějaký velký turnaj. Velké televizní turnaje s diváky už letos totiž neproběhnou,“ mrzí Sedláčka.