Poslední den domácího ME v judu. Na žíněnku vstoupí český "spasitel" Krpálek

Hodně se na domácí mistrovství Evropy těšil. Ostatně Praha dostala pořadatelství šampionátu i díky jeho jménu. Nyní bude Lukáš Krpálek opět spasitelem tuzemského juda.

Bez jediného letošního startu v podivném covidovém roce. Zranění se Krpálkovi, jemuž bylo minulou neděli třicet let, sice opět naštěstí vyhýbala, před přípravným startem na Grand Prix v Budapešti ale musel ulehnout doma kvůli koronaviru.



„Ale lepší, že mě to potkalo před Budapeští než teď před Evropou,“ svěřila se česká sportovní hvězda v rozhovoru pro MF DNES pár dní před startem vytouženého domácího turnaje.

O něm mluvil už v květnovém velkém rozhovoru pro magazín LN Pátek. Po přeložené olympiádě pro něj bylo domácí ME hlavním vrcholem roku. I když ho nakonec nepožene dopředu zaplněná pražská O2 arena.

„Bude to hodně zvláštní, nic podobného jsem ještě nezažil,“ přiznává muž, který má doma úplně všechny cenné kovy.

Do turnaje dnes vstoupí olympijský šampion z Ria ještě z polotěžké váhy coby světová jednička nejtěžší váhové divize, coby její evropský šampion z roku 2018. A úřadující mistr světa. Ovšem bez jediného oficiálního zápasu v roce 2020 na účtě. „Nikdy to pro mě nebylo dobré, jít do turnaje nerozepraný, sám nevím, jak na tom budu,“ přiznává milovník motorek a vášnivý rybář.



A také opět zachránce českého juda. Byť domácí reprezentanti vstupovali do turnaje s nadějemi, zatím se jim v Praze výsledkově hrubě nedaří.

Expresní konec při loučení s kariérou oplakal čtyřiatřicetiletý veterán Pavel Petřikov, v 1. kole prohrál také David Pulkrábek, juniorská mistryně Evropy Renata Zachová, Adam Kopecký, Jaromír Musil a Jakub Ječmínek.

Alespoň jednu výhru zapsali bronzová medailistka z nedávného ME do 23 let, jednadvacetiletá Věra Zemanová, a také devatenáctiletý Daniel Pochop. Jak si povede dnes Krpálek a s ním i Alice Matějčková (do 78 kg), David Klammert a Jiří Petr (do 90 kg)?

Finálový program bude opět od 15.30 hodin vysílat ČT sport.