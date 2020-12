Poslední kvalifikaci sezony F1 vyhrál v Abú Zabí Verstappen, Hamilton byl až třetí

Abú Zabí Do posledního závodu sezony formule 1 Velké ceny Abú Zabí odstartuje z prvního místa Max Verstappen. Za pilotem Red Bullu se v dnešní kvalifikaci seřadili jezdci Mercedesu Valtteri Bottas a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Verstappen si pro první pole position v sezoně dojel časem 1:35,246 a jako teprve druhý jezdec v ročníku dokázal narušit kvalifikační nadvládu Mercedesu. Mistrovskou stáj v dosavadním průběhu šampionátu připravil o první místo na startu už jen Lance Stroll z Racing Pointu ve Velké ceně Turecka.

„Mám obrovskou radost. Je to hodně náročný okruh, v posledním sektoru je hodně zatáček, kde můžete udělat chybu, ale naštěstí mi to v posledním kole vyšlo,“ řekl v televizním rozhovoru Verstappen, který si věří i pro nedělní závod. „Zdá se, že tady máme slušnou rychlost. Snad to zítra zúročíme,“ dodal.

Bottas za Verstappenem zaostal o 25 tisícin a v neděli bude s pilotem Red Bullu bojovat o druhé místo v konečném pořadí mistrovství světa. Před závěrečným závodem, který v Abú Zabí odstartuje ve 14:10, má před nizozemským jezdcem náskok 16 bodů.

Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:35,246, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,025, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,086, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,251, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -0,325, 6. Sainz (Šp./McLaren) -0,569, 7. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -0,717, 8. Stroll (Kan./Racing Point) -0,800, 9. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,819, 10. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -0,996.

Pozn.: Leclerc přijde na startu o tři místa kvůli zavinění nehody v předchozí Velké ceně Sáchiru.

„Už ve třetím tréninku jsme viděli, že red bully a především Max byli velmi rychlí,“ uvedl Bottas. „Náš největší problém byl, že jsme nedokázali dostatečně zahřát nejměkčí pneumatiky. Pomalu se to sice zlepšovalo, ale ani jedno kolo nevyšlo na sto procent,“ přidal.

Hamilton, který musel předchozí Velkou cenu Sáchiru vynechat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, ztratil na Verstappena 86 tisícin. Pilot Mercedesu, jenž v probíhajícím ročníku vyrovnal rekord slavného Michaela Schumachera v počtu titulů a překonal ho v počtu vítězství, promarnil možnost zajistit si 99. pole position v kariéře.

„Já jsem hlavně rád, že jsem se stihl vrátit, abych mohl zakončit povedenou sezonu,“ řekl Hamilton. „Není snadné dostat se znovu do rytmu, i když jsem byl mimo asi jen dva týdny. Mám pocit, jako by mi to vzalo vítr z plachet. Ale dnes jsem do toho dal všechno a zítra nedáme Maxovi nic zadarmo,“ prohlásil.

George Russell, jenž před týdnem v Sáchiru jako Hamiltonův náhradník v Mercedesu sahal po vítězství, při návratu do trápícího se Williamsu odstartuje z 18. místa. Na poslední 20. příčku se po trestu za nepovolenou výměnu součástek v motoru postaví Sergio Pérez z Racing Pointu, který si před týdnem v Bahrajnu připsal první vítězství v kariéře.