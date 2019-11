Pozvednou pohár pro vítěze MS favorizovaní Angličané, nebo první černošský kapitán JAR v historii?

Jokohama Pokud by angličtí ragbisté v sobotu kolem poledne středoevropského času vyhráli finále mistrovství světa proti Jižní Africe, povedla by se jim unikátní věc. Porazili by na turnaji všechny čtyři semifinalisty posledního šampionátu.

Shodou okolností všechny hegemony z jižní polokoule, která historicky vévodí světovému ragby, tedy Nový Zéland, Austrálii, Argentinu i zmíněnou Jižní Afriku.

Po suverénní výhře 19:7 v semifinále nad Novozélanďany, mistry světa z posledních dvou šampionátů, jsou Angličané před finálovým duelem v Jokohamě (10:00 SEČ) suverénním favoritem.

Angličtí fanoušci už básní o tom, jak ragbisté napodobí generaci kolem Johnnyho Wilkinsona, která získala pro Anglii dosud jediný titul mistrů světa z roku 2003.

A zároveň završí snový rok pro anglické fanoušky, protože letos na domácím mistrovství světa získali premiérový titul mistrů světa kriketisté.



Navíc i experti na Ostrovech se předhánějí v superlativech. Například pro BBC mluvili o tom, že současný tým hraje nejlepší ragby v celé anglické historii a že ve výběru z obou finálových soupeřů by bylo všech 15 hráčů z Anglie.

Angličané totiž zcela suverénním způsobem vyhráli všech pět odehraných duelů na turnaji a to ještě jejich zápas s Francií zrušil tajfun Hagibis.

„Díky zápasům, které jsme tady hráli, máme dost sebevědomí, jsme připraveni. Připoutejte se, tohle bude velký kolotoč,“ uvedl optimisticky trenér Angličanů Eddie Jones.



„Všichni jsme snili o tom, že budeme hrát 2. listopadu v Jokohamě. Jednoho cíle jsme dosáhli, ten druhý máme před sebou. JAR je o dost lépe fyzicky vybavený tým, ale my jsme na tu brutalitu připraveni. Nikdy není nic jisté. Možná jsme favorité, ale pořád musíme vyhrát,“ dodal.



Trenér Angličanů Eddie Jones se zdraví se svým australským krajanem Marikou Koroibetem.

Mimochodem to je právě zkušený australský kouč, který byl u dvou zmíněných finálových duelů Angličanů na MS 2003 a 2007. V prvním případě jako kouč poražených Australanů, ve druhém jako poradce kouče vítězných Jihoafričanů.



Jenže pozor. V cestě stojí Angličanům jejich neoblíbený soupeř - Jihoafričané. Ve finále v roce 2007 si fanoušci Lions dělali rovněž velký apetýt na obhajobu titulu, jenže ve Francii i s Wilkinsonem v sestavě na Jihoafričany nestačili a prohráli 6:15.



V roce 1999 navíc Angličané utržili ve čtvrtfinále od Jihoafričanů debakl 21:44 a jen na vítězném šampionátu v roce 2003 Spingboks v základní skupině porazili.

Navíc Jihoafričané po úvodní prohře na probíhajícím šampionátu 13:23 od Nového Zélandu šli výkonnostně nahoru, pětkrát v řadě vyhráli, když v play off rozdrtili nejprve Japonce a pak v semifinále zkušené porazili i Velšany.

A navíc jim výborně hraje muž na klíčové pozici útočné spojky a kopáče Handré Pollard.

Ostatně na vítězných MS v letech 1995 a 2007 Jihoafričané ve finálových duelech nepoložili ani jednu pětku, ale vždy o triumfech rozhodli jejich kopáči.

„Od spousty lidí jsem slyšel, že jsme nudní, že se na nás nedá dívat. Chápu tu kritiku, ale jsme ve finále, to je hlavní. Nemáme takové individuality, abychom mohli hrát tak ofenzivní ragby. Ale těžíme z jiných věcí,“ hájí svůj tým kouč Jihoafričanů Rassie Erasmus.



Navíc pokud by Springboks vyhráli, stali by se prvním týmem, co by vyhrál titul přes porážku na šampionátu. A titul by poprvé nad hlavu zvedl první kapitán Jihoafričanů v historii, který je černé pleti - Siya Kolisi.

„Pokud by Kolisi v sobotu zvedl pohár Webba Ellise, byl by to největší triumf pro naši republiku v historii. Měl by na zemi větší dopad než náš triumf v roce 1995, který je spojován s Nelsonem Mandelou,“ uvedl bývalý hráč Springboks Bryan Habana, jeden z nejlepších ragbistů historie.