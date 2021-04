Práce bez chuti a zápachu. Světoví tenisté kvůli pandemii upadají do krize a turnaje trpí

Miami Pandemie koronaviru už trvá moc dlouho a je to znát také na náladě v tenisovém světě, na okruzích ATP i WTA sílí nespokojené hlasy. Tenisté sice díky uzavřeným bublinám mohou hrát na turnajích, ovšem opatření s tím spojená je mnohdy štvou. Často se totiž za aktuální situace musí spokojit s výrazně nižšími prize money, chabou komunikací ze strany organizátorů i podivuhodně zmrazeným žebříčkem.

„Federer má možnost vybrat si pozici, i když nehraje, takže je spokojený. Nadal je také šťastný, že mu současný systém rankingu umožňuje ponechat si body za tři roky. Djokovič je první na světě, je nejlepší a je mu vlastně jedno, co se děje pod ním. Murray nevyhrává, ale dostává divoké karty. Dokud je bude dostávat, nepotřebuje šplhat žebříčkem,“ nechal se za mnohé hráče slyšet kontroverzní viceprezident německé federace Dirk Hordorff.



Jeho slova vystihují současnou situaci na okruhu ATP. Kvůli pandemii se totiž vedení mužské světové organizace odhodlalo k zmražení žebříčku, který částečně trvá dodnes. V praxi to znamená, že hráči, jimž se daří, nejsou dostatečně odměňování vzestupem v rankingu, zatímco ti, kteří dlouhodobě pauzírují nebo hrají špatně, si příliš nepohorší. Posledních dvanáct měsíců zkrátka mate.

Chudší a ochuzené Miami

Právě tohle rozhodnutí má vliv na momentální negativistické psychické rozpoložení tenistů mimo absolutní špičku. „Nesnažím se už hrát tolik jako dřív, snažím se držet se co nejvíce mimo bubliny, protože je to mentálně vysilující a depresivní. Má to tak mnoho hráčů. Podle mě se budou z turnajů stále častěji omlouvat,“ prohlásil Kanaďan Denis Shapovalov, kterému patří jedenáctá příčka světového žebříčku, a zmínil také podstatnou finanční stránku věci. „Tenisté nebudou hrát kvůli nižším odměnám. Svým způsobem to pro nás není motivující.“



A měl pravdu, vždyť na právě probíhajícím podniku v Miami zařazeném do prestižní kategorie Masters 1000 chybí řada velkých jmen. Odhlásili se Roger Federer, Novak Djokovič, Rafael Nadal i Dominic Thiem. Z dalšího sledu nehrají ani Gaël Monfils, Jo-Wilfred Tsonga, Borna Čorič nebo Pablo Carreno Busta.

Švýcarská legenda Federer oznámil, že bude raději pracovat na plném zotavení po operaci kolena, Španěl Nadal naopak zvolil přípravu v Evropě na antukovou část sezony. Stejně tak se zachoval jeho rakouský kolega Thiem. A srbská světová jednička přidala ještě obyčejnější důvod: „Kvůli všem restrikcím musím najít rovnováhu mezi prací a osobním životem. Rozhodl jsem se proto tento drahocenný čas věnovat své rodině.“

Denis Shapovalov patří mezi světovou elitu.

To vše i přesto, že podnik v Miami patří mezi ty vůbec nejlepší na okruhu. Turnaj v normální, necovidové době platí za závěr „sluncem zalitého dvojboje“. Tedy velmi oblíbené části sezony, kdy se hráči pohybují na východním pobřeží USA.



Není divu, že letos odmítla účast i Serena Williamsová. Údajně za to může rekonvalescence z dentální operace. „Jsem smutná, protože se nebudu moci ukázat místním skvělým fanouškům, navíc je Miami můj domov. Ale těším se na brzký návrat,“ uvedla.

Chcete pravdivější důvod? Prize money. Odměny na Floridě vskutku razantně klesly. Pro srovnání předloni brali vítězové Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová 1,35 milionu dolarů. Tentokrát činí „výplata“ pro šampiona „pouhých“ 300 tisíc.

A třeba na předchozím turnaji v Dubaji, kde triumfoval ve formě hrající Rus Aslan Karacev, bylo vypsáno pro vítěze 150 tisíc dolarů, zatímco minulý rok bral Djokovič 500 tisíc. „Je to pro nás obtížné. Snad ATP udělá vše pro to, aby se odměny zase zvýšily. Spousta z nás pokračuje kvůli smlouvám se sponzory, ale jinak mám pocit, že hodně tenistů vůbec hrát nechce,“ dodal Shapovalov.

Pseudo ATP Tour

Že současná atmosféra na okruhu není zrovna růžová, před třemi týdny ukázal také Francouz Benoit Paire. „Z tenisu se stala práce bez chuti a bez zápachu. Budu potřebovat čas, abych si zvykl na tuhle pseudo ATP Tour. Hlavně musím ale znovu najít svou radost z tenisu,“ napsal na svém Instagramu, když v Chile ve 2. kole vypadl s dánským teenagerem Holgerem Runem.

Známý bouřlivák, kterému v žebříčku patří třiatřicáté místo, kritikou nešetřil. „Okruh ATP je teď smutný, nudný a absurdní. A nebyla to jeho ojedinělá stížnost. Během Australian Open otevřeně kritizoval podmínky karantény: „Vím, že si řeknete, že si neuvědomuju, jaké mám štěstí… Ale hrát za zavřenými dveřmi bez atmosféry není to, proč dělám tenis. Když musím zůstat v hotelu nebo klubu a nesmím pod hrozbou pokuty nikam jít, kde je pak radost z cestování?“ pokračoval Paire.

Benoit Paire na ATP Cupu.

Kdy bude líp, je aktuálně v nedohlednu. „Příjmy turnajů jsou tak vážně zasaženy všemi omezeními, že nejméně do poloviny roku žádný výrazný posun k lepšímu nevypadá pravděpodobně,“ pronesl začátkem března šéf ATP Andrea Gaudenzi.



A tak se organizátoři turnajů, kde aspoň zčásti diváci do hlediště mohou, snaží ztráty eliminovat zvýšením cen vstupenek. To se ale zase vůbec nelíbí fanouškům. A vlastně ani samotným hráčům. Reilly Opelka se na sociální síti rozhořčil, když sdílel příběh americké rodiny. Ta si podle svých slov poprvé za poslední roky nemůže dovolit zajít v Miami fandit. Příčinou jsou právě drahé lístky. „Je to smutné. Něco je špatně,“ naštvalo 41. hráče žebříčku.

Dopad koronavirové krize tak může být v tenisu mnohem závažnější, než se zprvu zdálo.