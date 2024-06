Veslařské Primátorky ovládla favorizovaná osma pražské Dukly

„Bohužel se nám první start nepovedl a trochu jsme vjeli Němcům do dráhy, takže jsme se setkali veslama. Oni nám uhnuli a vyjeli z dráhy,“ řekla Vabroušková České televizi. Závod byl zastaven na popud Mnichova a Dukla následně dostala žlutou kartu. Při opakování problému nebo po předčasném startu by tak byla vyloučena.

Při druhém pokusu už bylo vše bez problémů. Možným důvodem problémů byl vedle vysoké hladiny Vltavy a vyššího průtoku vody i nezvyklý takzvaný volný start bez bloků. Jeden ze startovacích bloků byl totiž v týdnu poškozený plovoucí kládou a organizátoři regaty jej nestihli opravit.

„Pro mě je to obrovská zkušenost a popravdě tomu ještě stále nevěřím,“ řekla osmnáctiletá Vabroušková, která u kormidla Dukly nahradila legendárního Oldřicha Hejduška.

„Myslím si, že to bylo náročné, ale celá posádka jsme zachovali chladnou hlavu. Přece jen, už jsme

zvyklí na nějaký tlak z větších závodů a Zuzka to taky zvládla. Bez pevných bloků je to složitější. Všechny lodě uhýbaly do boku. Nebyla to jen vina Zuzky, bylo to náročné. Získala zkušenosti a zvládla to,“ ocenil Neděla benjamínka posádky.

Mezi skifařkami se o vítězství podle očekávání utkaly obhájkyně prvenství Lenka Lukšová s Annou Šantrůčkovou. Lépe z prestižního souboje posádky, která si minulý týden na dvojskifu vyjela v Lucernu účast na olympijských hrách v dodatečné kvalifikaci, vyšla mladší Šantrůčková.

Třiadvacetiletá veslařka tak na Vltavě dokázala navázat na babičku Václavu, která stejný závod ovládla přesně před 60 lety. „Jsem strašně šťastná, že se mi to povedlo, protože babička mi fandí na břehu a já jsem včera fandila jí. Rodinná podpora je pro ně hrozně důležitá. Nejen tady, ale i směrem k olympiádě,“ řekla Šantrůčková.

Klíčovým momentem závodu O Stuhu Podolí byl kontakt Lukšové s bójkou v zatáčce před vyšehradskou skálou. „Viděla jsem, jak Lenka srazila bójku, a v ten moment jsem se uklidnila. Dala mi pěknou šanci ji předjet, tak se to zlomilo. Prakticky se jí tam zastavila loď a ztráta už byla velká,“ přiznala Šantrůčková.

Mezi skifaři byl v Jarním skulérském závodě Rösslera-Ořovského nejrychlejší Milan Viktora, kterému do karet nahrála i sobotní diskvalifikace trojnásobného vítěze Jana Potůčka. „Bylo to hodně náročné, ale všichni jsme to měli stejné. Veslování je venkovní sport,“ pousmál se Viktora, který už byl na skifu druhý i třetí. „Říkal jsem, že až Primátorky vyhraju, tak skončím. To se nestane. Honza Potůček nám to hodně ulehčil tím, že v rozjížďce neprojel bójku. Jinak by tady asi byl jiný závoďák,“ řekl Viktora.

Ženský závod osmiveslic poté ovládl favorizovaný Olymp, v jehož posádce se nečekaně představila i olympijská vítězka z Londýna 2012 Mirka Topinková, která již před čtyřmi lety ukončila aktivní kariéru. Musela totiž nahradit nemocnou Alici Prokešovou.

„Holky jely skvěle a v takové osmě jsem v České republice ještě neseděla. Doufám, že před sebou mají velkou budoucnost,“ řekla Topinková, která závodila po pěti letech. „Vše vzniklo tak, že jsem na trenéra (Tomáše Kacovského) jako předsedkyně Olympu tlačila, aby poskládal osmu. On to moje přání splnil, jen mu vypadla jedna holčina, takže jsem musela zaskočit,“ uvedla Topinková. Vracet k veslování se ale třiačtyřicetiletá mnohonásobná medailistka z mistrovství světa neplánuje.